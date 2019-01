Ústí nad Labem – Obrovské zklamání zavládlo po sedmém finálovém utkání s chomutovskými Piráty v táboře ústeckých hokejistů.

Kapitán Ústeckých Lvů Jan Klobouček. | Foto: DENÍK/Karel Pech

Ti dlouho snili o obhajobě prvoligového prvenství. Sen o účasti v baráži o extraligu se ale v prodloužení rozplynul jako pára nad hrncem. „Je to zklamání. Prohrávat mě nebaví,“ řekl po utkání smutným hlasem kapitán Lvů Jan Klobouček.

Kde se podle vás finálová série zlomila? Co rozhodlo?

Chyběl nám zabijácký instinkt. Když byl Chomutov v šestém zápase vyčichlý a nehrál dobře, tak jsme se tomu přizpůsobili a hráli jsme ještě hůř. Kdybychom hráli jako dneska, tak by vůbec neměli šanci a byl by konec. Ale nestalo se, podělali jsme to. Tady už to byl vyrovnaný zápas a soupeř dal o gól více.

Zdá se, že kouzlo Jana Kováře znovu zafungovalo…

On je výborný hokejista. Je to pan hráč a přestože je tak mladý, tak je to na něm vidět.

První liga má každým rokem podobný scénář, souhlasíte?

Je to ubíjející. Každý rok je to stejný. Ve finále proti sobě hrají Chomutov s Ústím a Mladá Boleslav jde do baráže. Teď to vypadá, že se snad něco změní. Snad nastane změna k lepšímu a širší baráž už bude o něčem jiném.

Myslíte si, že má Chomutov šanci uspět v baráži o extraligu?

Je to strašně těžký. Chomutov hrál sedm zápasů s Olomoucí, teď sedm s námi. Ke konci zápasu už na led posílali beky a útočníky, bylo na nich vidět, že už toho mají plný zuby. Teď na ně vletí Boleslav. Aspoň že letos měla chvíli šanci se odpoutat ze dna, třeba se její hráči také trochu unavili.

Přejete tedy Chomutovu úspěch?

Já jsem si hlavně přál, ať je to už letos jiné. Tohle už je opravdu ubíjející. Je to pořád dokola, každý rok to stejné.

Tradiční otázka na závěr. Budete pokračovat v kariéře?

Nevím. Nechávám to otevřené. Uvidíme, zdali bude či nebude zájem.