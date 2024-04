Začneme trochu zhurta. Proslýchá se, že Slovan dluží peníze, je to tak? Jedná se o hráče, jiné kluby, nebo samotný svaz.

Dluhy jsou, to připouštím. Částku nechci konkretizovat. Dluhy tady byly od té doby, co jsem přišel. Bohužel tady nefunguje spolupráce s tamními firmami. Těch patriotů, co by tady chtělo podporovat hokej, je prostě málo. Bez velkého sponzora je to prostě náročné.

Nejvíce ožehavé jsou hráčské dluhy, údajně nedostali platy od února. Dokážete je co nejdříve splatit?

Aktuálně řešíme to, abychom to mohli co nejdříve splatit. Dohodli jsme se s konkrétním partnerem, který by nás měl příští sezonu podržet. Opět opakuji, že je těžké, zbavit se všech závazků z minulosti. Samozřejmě si musím trochu hlídat záda, aby to všechno bylo v rámci zákona. Není ale pravda, že by nedostali výplaty od února.

Jste vázán konkrétním termínem, kdy by se měly všechny dluhy uhradit?

Dostal jsem formálně něco do e-mailu, ještě jsem na to nekoukal. Jsou tam dvě data, takže víme, kdy to musíme vyřešit. Všechny závazky chceme splnit v co nejkratší možné době. Naši partneři ví, že náš v tomhle ohledu tlačí čas. Rozhodně je potřeba dát přednost našim hráčům, to je nejdůležitější.

Zdroj: Deník/Daniel Brzák

Myslím si, že řada fanoušků si po vašem nástupu myslela, že finanční potíže zmizí.

Pokud si někdo myslel, že vytáhnu bezednou peněženku a budu házet miliony, to se plete. Tohle by žádný podnikatel prostě neudělal. Celou sezonu jsem řešil potenciální sponzory a partnery. Ale často se to na něčem zaseklo. Buďme upřímní, hokej není výdělečný sport. Ve fotbale alespoň prodáte nějakého hráče. To v hokeji neexistuje.

Pojďme ještě k sezoně. Jak hodnotíte účast v předkole play-off?

Když jsem přišel, byl Slovan skoro poslední v tabulce. Spolu s Mírou Kanisem jsme ten tým zázračně vytáhli do té lepší nadstavbové skupiny. Předkolo byl strop, kvalita kádru tomu odpovídala. Rozhodně jsme neměli na to, hrát finále. Vemte si, že tady hráli kluci, kteří předtím působili v krajské soutěži juniorů. To se muselo projevit. Slyšel jsem, jak jsme kupovali posily. To není pravda, hráči, co přišli, bylo volní, takže zadarmo. Na druhou stranu jsme tady měli deset odchovanců. Kdy to tady bylo naposledy? Když to vezmeme zeširoka, tak od postupu do extraligy jde hokej Ústí prostě dolů. Ještě bych chtěl podotknout jednu věc.

Kterou?

Lidé si musí uvědomit, že všechno je drahé. Třeba hokejky. Proti Benátkám jsme jich museli kupovat několik, nakonec nás to stálo skoro sto tisíc. Jenom hokejky. Hokej je prostě drahý sport. Na fotbal vám stačí jedny kopačky a máte hotovo.

Hráči bez výplat a klub v úpadku? Závazky s nimi jsme vyrovnali, řekl Agateljan

Nepředstavoval jste si vedení hokejového klubu předci jen více jednoduše?

Přiznám se, že jsem to trochu podcenil. Myslel jsem si, že to funguje jinak. Upřímně říkám, že co se týče papírování, tak jsem bordelář (smích). Tohle se musí změnit, moje účetní už to dává dohromady. Rád bych měl u sebe odborníky, kteří mi budou pomáhat. Hledám tedy i nějakého manažera, který bude vědět, jak to chodí. Taky mě mrzela jedna věc.

Která?

Jak se lidi chovají. Jdu po městě a paní na mně vybafne – co jste udělal s těmi šesti miliony? Já ale žádných šest miliónů nedostal. A nebo reakce některých lidí v komentářích a na sociálních sítích. Když se vyhrávalo, tak měli všichni radost a nic neříkali. Ale pokud něco špatně fungovalo, všechno se obrátilo. Tohle vám na práci nepřidá.

Co by se stalo, kdyby se dluhy do daných termínů neuhradily? Druholigovou licenci na A tým vlastní spolek HC Slovan Ústí nad Labem.

Jak jsem řekl, jednáme tak, abychom licenci měli. Ale může se stát, že se to třeba nepodaří. Chceme, aby to dopadlo dobře, bez soudních sporů. Snažíme se to vyřešit lidským přístupem.

Vy jste také po svém příchodu říkal, že existuje varianta odkoupení prvoligové licence. Bylo to vůbec reálné?

Ano, pár týmů, které by tu licenci prodaly, bylo. Dokonce jsme s některými o tom jednali. Byly tam často šílené částky a představy. Bylo to spíše takové pošťuchování. Kdybychom tu licenci koupili, tak bychom ji stejně nevlastnili, připadla by spolku. Samozřejmě jsme měli připravené sponzory, které by nám s odkupem pomohly. Nakonec jsme se rozhodli jít sportovní cestou, je finančně méně náročné. No, a další věc byla ten kádr. Tady byla síla sotva na druhou ligu, kdybychom šli do první, museli bychom to kompletně přebudovat.

Je pravda, že jste měl zájem o vstupu do ústeckého hokeje v létě 2023?

Zajímali jsme se o to, ale oficiálně jsme nabídku nedali. Víte, mě trochu mrzí, že tady lidi v Ústí vlastně nedrží při sobě. Když se podíváme do Německa, tam vidíme na každé vesničce patriotismus. Česká kultura je asi prostě jiná.

Musel jste ale přece mít nějaký plán, když jste do klubu vstoupil, ne?

Samozřejmě. Pokud chceme hrát vyšší soutěž, je potřeba více financí. Takže nejlepší bude spolupráce Česka a Německa. Jednám i s firmou ze Švýcarka, dále jsou ve hře velké firmy, které dělají státní zakázky. Oni se chtějí zviditelnit. Není to tak, že se nudí a někam dají peníze. Je to něco za něco. Snažíme se třeba prodat název stadionu, aby z toho případný sponzor profitoval.

Jasně, takovou cestou jde řada klubů z nejvyšších soutěží…

Přesně tak. Samozřejmě by v tom byla jednání s městem. Hledáme nějakou firmu, který by dala dohromady Skybox. Ale opět říkám, ten tým byl na dně a je na dně. To ozdravování jde pomalu po krůčkách.

Zmínil jste město, to vám poskytlo jistou dotaci, která měla pokrýt finanční problémy na konci roku. Kolik to bylo?

Milion a půl, to ale byla půlka dotace. Ta druhá by měla přijít, až vyúčtujeme tu první. Městu samozřejmě děkujeme. Ale pokud vezmu orientačně výdaje, tak to měsíčně dělá okolo milionu. Ufinancovat klub z dotací by bylo směšné. Příjmy jsou prakticky nulové, nemůžeme tady žít z prodeje vstupenek, to je bláhové. Na druhou stranu nám dotace od města pomohla nahnat určitý čas.

Agateljana vytočily výsledky Slovanu: Někteří hráči dostanou poslední šanci

Máte v hlavě ideální rozpočet na příští sezonu?

Pokud bychom chtěli hrát o postup, je to podle mě 20 miliónů.

A je to podle vás reálné?

Já doufám, že ano. Aktuálně mám od několika sponzorů dohodnutých devět miliónů. Věřím v další podporu města a další sponzory. Městu jsem tak podal návrh na změnu dotace. Uvidíme, zda to přijme nebo ne

Nezlobte se na mě, ale já se až divím, že by do ústeckého hokeje chtěly dávat peníze firmy z Německa nebo Švýcarska…

Jsou to firmy, kde prostě máme nějaké známosti. Jde třeba o hodinářskou firmu, která by měla otvírat pobočku v Praze. A potřebuje se prostě zviditelnit. Dávali by třeba hodinky do zápasových soutěží.

Teď jasná otázka. Čím se vlastně živíte? Mluvilo se o vaší sázkové kanceláři.

Jsem poradcem několik zahraničních firem, které se chtějí soustředit na Česko. Mám také podíly skrze jistou holdingovou společnost. Upřímně přiznávám, že jsem některé věci mohl vypustit ven daleko dříve. Ale lidi se včas dozví, co přesně dělám.

Vy ale nejste stále fakticky majitel Slovanu. Proč?

To už několikrát proběhlo, k tomu se není potřeba vyjadřovat.

Jak by to bylo v další sezoně?

Bude to přímo holding. My jsme to řešili s tou firmou, která by měla být hlavním majitelem. Je to zatím komplikovanější. Přiznám, zdrželi jsme se víc, než jsme chtěli.

Nejtěžší rozhodnutí kariéry. Berčík: Chtěl jsem ukázat, že je v Ústí něco špatně

Pokud byste dluhy nesplatil a licenci od spolku nedostal, objevil by se na scéně někdo jiný?

Mám informace, že někdo takový je. Jestli to zvládne, to je věc druhá. Nebudu ty lidi jmenovat, ačkoliv tuším, o koho jde. Ale ať klidně někdo přijde. Sedneme si s nimi, bude u toho i spolek a můžeme se o tom pobavit. Pokud je tady někdo, kdo si to vezme na krk a chce tady hokej udržet, klidně může. Já mu to předám ve zdravém stavu, bez jakýchkoliv závazků. Pan Evan to nabízí dlouhá léta, vím, že zájmem spolku je mládež, ne A tým. Pan Evan zaslouží pochvalu, ten toho za poslední roky udělal pro ústecký hokej opravdu hodně.

Pojďme k aktuálnímu kádru, oficiálně jsou podepsaní tři hráči. Co další?

Samozřejmě jsem se s hráči bavil. Někteří chtějí pokračovat, někteří ne. Stále se ještě hraje play-off, těžko můžeme teď oznámit posily. Ale jasně říkám, že uvažujeme o zajímavých jménech.

Počítáte s Miroslavem Kanisem a Jaroslavem Roubíkem?

Určitě, to jsou lidé, které chcete mít kolem sebe.

Nehrozí ústeckému hokeji také začátek od „nuly“? Tedy startu v krajském přeboru?

To je ta poslední varianta, ovšem není nemožná. Jasně říkám, že od hokeje v Ústí neodcházím. Pokud bych tu druholigovou licenci nedostal, tak bych holt začal od kraje. Lidem jsem slíbil zdravý a solidní hokej, od toho prostě neustoupím. Ten slib chci dodržet.

Ovšem ideální by pro všechny byla ta druhá liga, viďte?

Samozřejmě. Věřím, že závazky stihneme uhradit a bude se tady hrát druhá liga. Ve spolupráci s mládeží.

Můžete tedy slíbit fanouškům, že všechny dluhy uhradíte?

Do konce května by to mělo být vyřešeno. Tempo je sice pomalé, ale všech závazků se chceme za každou cenu zbavit. Nejsem tady ani rok, nechci nikam utíkat. Hromada jiných lidí by to hodilo do insolvence. My s tím bojujeme, do posledního dechu. Můžou nám házet klacky pod nohy, nemusíme dostat licenci. Věřte tomu, spousta hráčů se mnou ten král hrát bude.

Nižší soutěž ale znamená méně sponzorů, ne?

Určitě ano. Řekněme si ale upřímně, že na krajskou soutěž bychom nepotřebovali tolik peněz.