O svém odchodu informoval prostřednictvím facebookového profilu HC Slovan Ústečtí Lvi. „Rozhodl jsem se odejít, jelikož se tady nikomu nezavděčím. Lidé zapomínají, že kdybych nepřišel, tak by se tady druhá liga ani nedohrála. V pondělí jsem si přečetl vyjádření mládeže, kde bylo napsáno, že klub přebírá někdo jiný. Za mě tam bylo několik tvrzení, které nesouhlasí. Ale v pořádku, to už bude na soudech a právnících. Chtěl jsem prostě pomoct. Jestli je tady někdo, kdo to dokáže lépe, popřeju mu hodně štěstí,“ řekl Agateljan v rozhovoru pro Deník.

Zklamal ho prý také přístup Vladimíra Evana, předsedy výkonného výboru mládežnické sekce (neboli HC Slovan Ústí nad Labem spolek). „Volali jsme si, pan Evan je v cizině. Co vím, tak to, že mají mého nástupce, řešili dlouho dopředu,“ pokrčil Agateljan rameny.

Jaké jsou jeho další plány? Bude se držet u hokeje? „Aktuálně musím podstoupit jeden zdravotní zákrok, to je nejpřednější. Mám určitě nabídky z okolních klubů, to přiznávám. Musím vyřešit svůj zdravotní stav, ke svým dalším plánům nemůžu být více konkrétní,“ omlouval se.

Je jasné, že tahle životní etapa se prostě nepovedla. Agateljan to sám přiznává. „Bylo to prostě špatné období, řekl bych dokonce životní chyba. Prostě to z mé strany bylo špatné rozhodnutí s dobrým úmyslem,“ konstatoval. „Co bych udělal jinak? Měl jsem si k sobě vzít zkušeného manažera, abych se mohl věnovat obchodním záležitostem. To byla chyba,“ přiznal.

Slovan je však stále v kolotoči dluhů, některé jdou právě za Agateljanem. „Co se týče pohledávek, bude to řešit právník. Já mám vše černé na bílém, je jasné, že tady bude někdo tvrdit něco jiného. Nikdy jsem netvrdil, že jsem nejlepší hospodář. Na druhou stranu si nenechám všechno hodit na krk. Budu to řešit slušně a právnickou cestou,“ poznamenal.

Řada fanoušků si také dává otázku, jak to vlastně bylo s první čerpanou dotací, kterou Slovan dostal od města. „Budeme to řešit s městem, nemám problém všechno vyfakturovat. Můžeme jasně doložit, co se utratilo a za co. Nebudu se schovávat, proboha, byl by to trestný čin. Každý si může myslet co chce, od toho jsou tady orgány, které to budou řešit,“ má jasno.

Při svém loučení Agateljan stále tvrdí, že přišel do ústeckého hokeje hlavně pomoct. To se ale nakonec moc nepovedlo. „Budu se opakovat. Přišel jsem s cílem hokej pozvednout. Nikdy jsem netvrdil a netvrdím, že jsem nejlepší manažer. Nakonec jsem zůstal sám. Jak už jsem řekl, pouštět se do řízení klubu, který byl v takovém stavu, byla moje životní chyba,“ dodal na závěr.