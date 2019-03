Čekal jste, že za Ústí odehrajete tolik zápasů?

Nikdy jsem nad tím takhle nepřemýšlel. Vždy jsem se soustředil na zápas, který mě čeká. Za každou šanci ve Slovan jsem moc rád a děkuji za ni trenérům. Je fajn, že nakonec těch utkání je prakticky třicet. Jsem součástí týmu, mohu zde trénovat a vracím se sem vždy rád.

To znamená, že jste dojížděl z Chomutova?

Je to tak, někdy jsem tu byl tři dny i na tréninky, jindy jsme pro změnu přijeli až na zápas. Záleží na tom, jaká je situace v týmu Piráti Chomutov. Pro mě je vždy lepší tým s týmem den před zápasem.

Potřebujete před zápasem tedy klid?

Asi bych to úplně klidem nenazýval. Vždy uvítám možnost být s týmem den před utkáním, můžu si popovídat se spoluhráči. Společně se pak připravíme na zápas.

Jak vypadal váš zápasový den?

Ráno nějakým způsobem vstanu, asi až na pošesté (smích). Udělám si snídani, umyju se a jdu vyvenčit psy. Poté jsem jel na chomutovský zimní stadion, tam byl sraz s dalšími hráči a vyrazili jsme do Ústí. Měli jsme ranní rozbruslení, takže v devět hodin jsme už byli v Ústí. Popovídali jsme si, protáhli se a šlo se na led. Po rozbruslení jsme zůstávali asi hodinu a zase si povídali (smích). Pokud je zápas až od šesti, následoval návrat do Chomutova, kde jsme si zašli na oběd. Byl nějaký čas na regeneraci a odpočinek, a pak se znovu sedlo do auta a jelo se opět do Ústí.

A pokud se hrálo dříve?

To jsou byly víkendové zápasy a zůstávali jsme v Ústí celý den. Něco se podnikne, možností je tu hodně, a pak je zápas. Dříve to se mnou bylo horší, měl jsem mnoho předzápasových rituálů, teď jsem se prakticky všechny odstranil.

Hodně času trávíte v autě, že?

Není to tak hrozné. Pokud je v Bilině plynulý provoz, tak je cesta poměrně rychlá. V opačném případě se to protáhne. Když je všechno v pohodě, tak jsme v Ústí přibližně za čtyřicet minut. Navíc nás jelo vždy hodně, takže bylo o zábavu během jízdy postaráno. Prakticky každou cestu se někde stavělo na kávu.

Co posloucháte v autě za hudbu?

To záleží na tom, kdo řídí. Někdo má stažené své písničky, jiný zase naladí své oblíbené rádio. V tomto směru má řidič výsadní právo. On určuje, co se bude poslouchat. Ostatní poslouchají a dost často si povídáme.

Stihl jste se podívat i po Ústí?

Několikrát jsem se byl podívat v nákupním centru, jinak ale město procestované příliš nemám. Občas chodím do banky. Jednoznačně nejoblíbenější místo v Ústí je zimní stadion (smích).

Fanoušci mají rádi vaše oslavy po vyhraném zápase. Kde berete inspiraci?

Něco vymyslím já, něco rodina. Občas také na něco narazím na internetu. Oslavy beru jako možnost poděkování fanouškům za podporu a snažím se jim zlepšit náladu, proto dělám občas něco nevšedního.

Je v Ústí opravdu tak skvělá parta, jak hráči často říkají?

Rozhodně ano. Od vedení až po nás hráče. Všichni žijeme hokejem a jsou tu super lidé.

AUTOR: JAN PROŠEK