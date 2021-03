Pro Slovan hovoří nejen fakt, že v prvním letošním měření sil v Havířově zvítězil 2:1, ale také domácí prostředí. V něm Ústečtí letos válí, nebodovali zde pouze dvakrát. Právě poslední domácí nezdar, konkrétně s Přerovem (4:6), a následná porážka ve Vsetíně (0:1) ale žlutomodrým výrazně zkomplikovaly situaci. Severočeši už si mohli účast ve vyřazovacích bojích zajistit už dřív, jenže po skalpu hvězdného Kladna selhali v Šumperku, následný triumf nad dalším favoritem z Vrchlabí nedokázali potvrdit ani na tři pokusy.

I kvůli tomu jde nyní Slovanu doslova o vše. Havířov ztrácí na výběr trenérů Macha, Roubíka a Merty dva body, o další bod zpět jsou Frýdek-Místek a Benátky nad Jizerou. Karty jsou tedy rozdány jasně. Výhra v základní hrací době by měla Ústí zajistit postupové oslavy. V takovém případě by byli Slezané ze hry, jejich regionální rival a Benátky nad Jizerou sice mají se Slovanem lepší vzájemnou bilanci, ale musely by naplno bodovat v sobotu i v závěrečném pondělním kole.

Týmu kolem veterána Michala Trávníčka by mohla stačit i výhra v prodloužení. I v tomto případě by se díky lepší vzájemné bilanci zbavil Havířova, navíc by byla ve hře i varianta sobotního rozuzlení (pokud by Benátky i Frýdek-Místek padly v základní hrací době).

Prohra Slovanu zlomí vaz

Úplnou pohromou by nebyla ani případná porážka v nastavení, kdy by tým z metropole na Labi udržel Slezany o bod za sebou. Havířov však v posledním kole přivítá Kadaň, a ačkoliv se AZtu letos příliš nedaří, zaváhání s beznadějně posledním celkem v boji o předsezónní cíl se příliš očekávat nedá. Ústí by tak muselo bodovat v Litoměřicích, a byť o derby platí, že nemá favorita, rozjetý Stadion by rozhodně nebyl snadným sokem, kort při bilanci Slovanu na hřištích soupeřů.

Fatální následky by ale měla případná výhra Havířova za tři body. V takovém případě by Ústečtí klesli v tabulce minimálně na 13. pozici. Nutně by tak potřebovali jakoukoliv výhru v Litoměřicích, a navíc pomoc dalšího severočeského rivala, tedy Kadaně, který by musel uspět v Havířově.

"Je to pro nás v podstatě první zápas play-off," uvědomuje si asistent ústeckého kouče Jaroslav Roubík. "Musíme být zodpovědní, dodržovat taktiku a hrát dobře v obraně. Důležité bude vyvarovat se chyb, a naopak potrestat kiksy soupeře," vypočítává úkoly, které budou muset mladíci pod vedením zkušených harcovníku Trávníčka či Drtiny zvládnout.

"Musíme dobře vstoupit do utkání a zůstat soustředění po celý zápas. V posledních duelech se nám moc nedaří dávat góly, takže dalším klíčem bude i produktivita," přidává Roubík, jenž býval vyhlášeným kanonýrem. Tentokrát to ale budou muset Severočeši zvládnout bez něj.

Kdo se bude radovat? A vyluští se postupová tajenka už v sobotu, nebo na ní odpoví až pikantní pondělní derby?

Otázek je víc. Úvodní buly bude vhozeno v 16 hodin, a v sázce je opravdu hodně. Doslova celá sezóna.