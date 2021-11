Svěřenci tria Miroslav Mach, Jaroslav Roubík a Jiří Merta se museli vyrovnat s nesmírně těžkou situací. Kvůli rozsáhlé marodce dokonce zvažovali odložení obou duelů, jejich soupeři ale na dohodu nepřistoupili. Žlutomodří si tak dokonce z druholigové Bíliny museli vypůjčit forvarda Žolobova, ovšem kromě jejich heroického výkonu možná zasáhla i karma, která jim nakonec přisoudila dvě vítězství.

Severočeši v obou duelech dotahovali dvoubrankové manko, pokaždé se jim to povedlo až v poslední dvacetiminutovce. V Havířově se o to postarali Štěpán Bláha a svou první seniorskou trefou Erik Mareš. V prodloužení pak domácí nevyužili přečíslení tří na jednoho, Bláha vyslal do sóla Brože a ten vteřinu před koncem vystřelil Ústí nad Labem bonusový bod.

"V týdnu jsme byli strašně rozebraní, na tréninku nás v pátek bylo jen devět, což bylo hrozné," popsal úskalí vítězů asistent Miroslava Macha Jaroslav Roubík. "Kluci měli nějaké virózy, do Slezska jsme tedy jeli v patnácti lidech. Chtěli jsme v Havířově uhrát alespoň bod, nebo to alespoň dobré odbránit," odhalil defenzivní taktiku. "Nechtěli jsme se nikam moc hnát, hráli jsme taktický hokej, ono se toho na těch patnáct lidí ani moc odehrát nedá," krčil rameny. "I když Havířov utekl do dvoubodového vedení, tak jsme hráli dobře. Věděli jsme před třetí třetinou, že jsme schopni jeden, nebo dva góly dát, což se nám nakonec podařilo," radoval se.

Ve Frýdku ztrácel Machův výběr 0:2 a 1:3, ovšem opět Brož a také dvougólový Štěpán Havránek znovu zařídili nastavení. V něm Slovan ustál i oslabení a duel tak dospěl až do nájezdové loterie. V ní musela rozhodnout až desátá série, autorem vítězné branky byl nakonec Dominik Soukup.

"Vybojovaný zápas! Opět jsme se soustředili hlavně na obranu, což se nám znovu dařilo," ohlédl se Roubík také za soubojem proti Frýdku-Místku. "Bylo to hodně podobné sobotnímu duelu. Věděli jsme, že když dáme kontaktní gól, domácí mohou znervóznět. Perfektně nám zachytal brankář a v závěru se nám povedlo vyrovnat. Možná šťastně, možná ne, zkrátka se to počítá," pravil rázně. "V nájezdech jsme uspěli, jelikož náš gólman byl o něco lepší, než ten jejich. Na mužstvo jsme opravdu moc hrdí, můžeme je jen pochválit," pěl ódy na nečekaný zisk čtyř bodů.

Ty Slovan posunuly na 13. pozici, potvrdit je Ústečtí mohou v sobotu 27. listopadu, kdy přivítají na svém ledě Benátky nad Jizerou.

Hokej, I. liga, 22. a 40. kolo (předehrávka):

Havířov – Slovan Ústí n. L. 2:3pp (1:0, 1:0, 0:2, -0:1p)

Branky a nahrávky: 12. J. Doktor (Kadeřávek), 26. Dostálek (Hudeček, M. Hlaváč) – 44. Štěpán Bláha (Vladimír Brož, Vrdlovec), 45. E. Mareš, 65. Vladimír Brož (Štěpán Bláha).

Rozhodčí: Vrba, Marek – Gančařík, Komínek. Vyloučení: 1:1. Využití: 1:0. Diváci: 567. Střely na branku: 38:30.



Frýdek-Místek – Slovan Ústí n. L. 3:4sn (1:0, 1:0, 1:3, -0:0, 2:3sn)

Branky a nahrávky: 7. Martynek (Kofroň, Klimša), 26. Matyáš (Komorski, Lyszczarczyk), 49. Christov – 47. Š. Havránek (Trávníček, Štěpán Bláha), 52. Vladimír Brož (Vrdlovec), 59. Š. Havránek (D. Soukup, J. Žolobov)

Rozhodčí: Wagner, Květoň – Kráľ, Hranoš. Vyloučení: 4:5. Využití: 1:1. Střely na branku: 32:32.

Ústí (oba zápasy): L. Cikánek – Vladimír Brož (A), Š. Havránek, Trefný, Záruba, L. Chalupa, E. Mareš – Štěpán Bláha, Vrdlovec (A), Trávníček (C) – J. Žolobov, D. Soukup, M. Tůma – T. Čermák, Jouza, Bernat.