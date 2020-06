Ústeckým hokejistům začala příprava na suchu. Jaroslav Roubík se poprvé nebude na sezónu připravovat jako hráč. Zvyká si na roli trenéra, jeho úkolem bude monitorovat hru soupeře.

Dvaačtyřicetiletý Jaroslav Roubík hokejovou kariéru ukončil v průběhu minulého ročníku Chance Ligy. Postupně rozšířil trenérský tým Slovanu. V sezóně 2020/2021 jej budou moci fanoušci vídat na střídačce znovu. Ústecké hokejisty povede ve druhé nejvyšší hokejové soutěži s Miroslavem Machem a Jiřím Mertou.

Každý člen trenérského týmu bude mít stejné pravomoce, ale specializace se bude lišit. Mach se bude starat o útočníky, Merta o obránce. Roubík bude detailně rozebírat hru protivníků. „Budu se zaměřovat na hru soupeřů. Následně budu předávat Mírovi Machovi informace o tom, jak soupeř hraje, jak zakládá útočné akce,“ sdělil Roubík.

VYLEPŠIT OSLABENÍ

Mezi jeho úkoly bude patřit také sledovat přesilové hry soupeře. „Budu zjišťovat odkud a jak nejčastěji střílí,“ poodhalila ústecká legenda. Právě početní nevýhody dělaly Slovanu v minulém ročníku velké problémy.

V dlouhodobé části mělo Ústí druhou nejnižší úspěšnost hry v početní nevýhodě.

Ústečtí hokejisté postupně na svém webu a sociálních sítí odhalují podobu soupisky pro blížící se ročník. Mezi nejzvučnější posily patří bývalý litvínovský útočník Michal Trávníček. „Ohledně Michala jsme jednali s vedením klubu a domluvili jsme se na tom, že bychom ho v týmu chtěli,“ doplnil Roubík, který jezdí do Ústí a jedná o dalších hráčích, kteří by mohli do organizace Slovanu přijít.

NA PŘÍPRAVU SE TĚŠÍ

Podle předpokladů zahájili ústečtí hokejisté přípravu prvního června, s týmem ale zatím trénují převážně junioři. Ve čtvrtek si však hráči zkoušeli výstroj, na ústeckém zimním stadionu se tak měli objevili všichni, včetně nových posil.

Roubík se na společné tréninky těší. Letos bude přípravu absolvovat poprvé v jiné roli než hráčské. „Na přípravu se těším, nepřipravuji se jako hráč, takže to bude menší dřina,“ zakončil s úsměvem.

ODCHOVANEC ČERMÁK I DALŠÍ MLADÍCI

Slovan také zaznamenal další podepsané hráče. Krom dříve avizovaných posil, či prodloužení kontraktu Jiřího Severy, bude na severu Čech pokračovat také obránce Vladimír Brož či další nadějný bek Erik Mareš. Žlutomodrý zůstane také útočník Martin Tůma, jenž prošel v Ústí mládežnickými kategoriemi. Z nejvyšší juniorské soutěže v Plzni se po ročním působení vrací do svého rodiště 18letý talent Tomáš Čermák.

Mezi mladými dříči jsou ale i nové tváře. Dvacetiletý zadák a odchovanec Sparty Jevgenij Pika působil v uplynulé sezóně v Lotyšsku, Adam Zich si zase vyzkoušel angažmá ve 2. lize v exotickém kádru China Golden Dragon. Posledním defenzivním článkem je Štěpán Havránek, odchovanec Hradce Králové, který si vyzkoušel dres Litoměřic, loni pomohl k postupu do Chance ligy Vrchlabí.

Útok pak kromě Tůmy a Čermáka vyztuží i Petr Eret, odchovanec plzeňské Škodovky, který krom druholigových Klatov působil i v prvoligových Litoměřicích či Frýdku-Místku. Posledním střípkem do mozaiky je 20 letý Jan Tlačil, jenž v druholigové Příbrami nasázel ve 33 zápasech 33 branek a na dalších 13 nahrál.



KÁDR SLOVANU

Brankáři: Petr Hamalčík

Obránci: Vladimír Brož, Štěpán Havránek, Erik Mareš, Jevgenij Pika, David Vala, Adam Zich

Útočníci: Tomáš Čermák, Petr Eret, Aleš Furch, Štěpán Matějček, Anatolij Protasenja, Jiří Severa, Jan Tlačil, Michal Trávníček, Martin Tůma