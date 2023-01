Po dvou třetinách vypadalo všechno téměř ideálně. Severočeši vedli po brankách Roubíka, Korduleho a Costy 3:0 a nic nenasvědčovalo vážnějším komplikacím. "Nadstavba je příprava na play-off, chceme se prezentovat hokejem, který se bude hrát ve vyřazovací části, to znamená kvalitní obrana, čekání na chyby, jednoduchá řešení v koncovce. To se nám 40 minut dařilo, drželi jsme se plánu, vedli jsme 3:0," popisoval také v hodnocení Martin Štěpánek.

FOTO: Sluneta skolila i lídra a má jistou účast v nadstavbové skupině A1

Během deseti minut poslední části se však Vrchlabí dostalo dvěma brankami na dostřel, pojistku tak musel přidat až v poslední minutě Martin Bláha. "Ve třetí třetině jsme možná pod dojmem vyššího náskoku udělali několik chyb, které bychom dělat neměli, soupeř to potrestal a dostal se na rozdíl jediné branky. Pro nás to byl dobrý test pro play-off, jelikož jsme to ustáli a nenechali Vrchlabí srovnat. Odjíždíme spokojení, protože jsme získali tři body," řekl k poslední části mistr světa z Petrohradu stojící na ústeckého lavičce.

Hokej, Chance liga, nadstavbová část:

Vrchlabí - Slovan Ústí nad Labem 2:4 (0:2, 0:1, 2:1)

Branky a nahrávky: 42. Urban (Hlaváč, Chrtek), 50. Chrtek (Chalupa, Pelda) – 16. Roubík (Kordule), 19. Drtina, 26. Costa (Záruba, Kordule), 60. Bláha (Roubík).

Rozhodčí: Pastier – Jurak, Teršíp. Vyloučení: 6:7. Využití: 0:0. V oslabení: 0:1. Diváci: 725.

HC Slovan Ústí nad Labem: Stahl – Drtina, Vacík, Trefný, Funk, Záruba, Šefl, Bartoň – Kordule, Rudovský, Bláha, Horký, Tůma, Kuchynka, Roubík, Berčík, Smola, Costa