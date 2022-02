„Na obou týmech byla vidět důležitost utkání. Byl to hodně opatrný zápas, ve kterém se potkaly dva odlišné systémy. Takový zápas jsme ale očekávali, protože nám se v poslední době moc střelecky nedaří,“ hodnotil výhru trenér Daniel Tvrzník. „Jsme rádi, že jsme to zvládli, tato výhra je důležitá pro naše sebevědomí. Bylo to o poctivé defenzivě a výborném výkonu Tomáše Krále,“ chválil. „Říkali jsme si, že je to jako zápas play-off. Klíčový okamžik bylo ubráněné dlouhé oslabení třech proti pěti. Kluci ukázali charakter, zblokovali spoustu střel a zbytek pochytal brankář.“

Tři body si připsalo také Ústí nad Labem, to ale stále zůstává přikováno na 14., tedy barážové příčce. Ačkoliv domácí vítězství nad Porubou odsoudilo k přímému sestupu Benátky, Severočeši se ve vyrovnané tabulce stále nemohou vydrápat z pozic, které znamenají nepříjemnou baráž proti ambiciózním druholigovým celkům.

Slovan rozhodl o své výhře v závěrečné pětiminutovce, kdy se trefil nejprve Havránek, pojistku pak přidal Ondřej Bláha. „Byl to hodně těžký zápas, Poruba hrála velmi dobře. První třetina se nám povedla a zaslouženě jsme se dostali do vedení. V druhé třetině jsme tahali nohy a hosté byli mnohem lepší. Třetí třetina pak už byla hodně vyrovnaná a my jsme to naštěstí vybojovali, když nás také podržel brankář a vstřelili jsme dvě branky v závěru,“ řekl ústecký Jaroslav Roubík. (db)

Hokej, Chance liga, 47. kolo:

Třebíč - Stadion Litoměřice 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 39. Kracík (Výtisk).

Rozhodčí: Petružálek, Hucl – Polák, Otáhal. Vyloučení: 4:4. Využití: 0:1. V oslabení: 0:0. Diváci: 1 000. Střely na branku: 27:23.

HC Stadion Litoměřice: Král – Böhm, Jebavý, Holý, Výtisk, Klikorka, Černohorský, Kuboš – Sihvonen, R. Přikryl, Válek – M. Procházka, Kracík, O. Procházka – Berka, Jícha, Rouha – Smola, Křehlík.



Slovan Ústí nad Labem - Poruba 4:2 (1:0, 0:1, 3:1)

Branky a nahrávky: 6. Bernat (Vrdlovec, Havránek), 42. M. Tůma (Trávníček, Drtina), 57. Havránek (Drtina, Urban), 60. O. Bláha (Milfait) – 22. Guman (Réway, Žovinec), 44. Vachovec (Jenyš, Voráček).

Rozhodčí: Zubzanda, Bejček – Coubal, Kokrment. Vyloučení: 4:4. Využití: 1:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 1 285. Střely na branku: 37:33.

HC Slovan Ústí nad Labem: Hamalčík – Drtina, Vacík, Havránek, Kottek, Trefný, Mareš – Trávníček, Vrdlovec, Severa – O. Bláha, Urban, D. Tůma – M. Tůma, Milfait, Grim – Bernat, Čermák, Jouza.