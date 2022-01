Čekání na první gól, taktická bitva, v první řadě neudělat chybu. To byla úvodní třetina, která branku nepřinesla. O mnoho zaměstnanějším mužem v masce byl hostující Hamalčík, několikrát výborně zasáhl nebo při něm stálo štěstí. Hned při několika pokusech domácích hokejistů to v hledišti jen zahučelo.

Úvodní část rozhodně nenudila, jenže nenabídla žádný gól. A druhá dvacetiminutovka? Ta byla plná gólů. Padlo jich hned šest, po třech na každé straně. Hosté vedli o dva góly. Ty vtěsnali do pouhé minuty. Domácím nebylo do zpěvu. Ovšem pak se mohli radovat dvakrát i kozlové. Ouřada přihrál a se šancí si poradil síla. O vyrovnání se postaral kanonýr Veselý, který propálil ústeckého gólmana nechytatelným golfákem. Ústí hrálo v té době ve třech. Hostům netrvalo ani minutu a půl, aby přidali třetí zásah a byli opět na koni. S tím se ale nehodlal smířit Veselý a svou druhou brankou i podruhé srovnal. Ten doslova procpal pud za záda gólmana.

V závěrečné periodě to byli opět hosté, kteří šli do vedení. Už potřetí v zápase. Vrdlovec předvedl parádní akci. Jel z vlastní poloviny sám na Kuzněcova. Napoprvé na něj nevyzrál, jenže si znovu sebral odražený puk, objel s ním dva kolínské hráče a napodruhé se už nemýlil. Kolínští se sice snažili, jenže ani na vyrovnání už nedosáhli. Po gólu Ústí si už pořádnou vyloženou šanci nevytvořili.

„Jsme zklamaní,“ ulevil si po zápase jeden z kolínských trenérů Petr Martínek a pustil se do hodnocení zápasu. „V první třetině jsme hráli velice dobře. Měli jsme dost šancí, určitě více než soupeř. Jenže jsme je neproměňovali. Do druhé části jsme chtěli jít opatrně, aby se soupeř nedostával do přečíslení, jenže Ústí dalo dva góly. Nás to paradoxně nakoplo, začali jsme hrát svoji hru a vyrovnali jsme. Pak jsme si asi mysleli, že už to půjde, ale hostí přidali třetí branku. I na tu jsme odpověděli. Do třetí třetiny jsme šli s tím, že chceme vyhrát, že musíme hrát trpělivě a ža naše šance přijde. Jenže jsme udělali chybu na modré a soupeř ji potrestal. Pak už jsme se do pořádné šance nedostali,“ uvedl Martínek. „Ústí podalo velmi dobrý výkon, utkání mu sedlo. Na nás se možná projevila dvanáctidenní pauze bez utkání, kdy jsme jen trénovali. Nedá se nic dělat, musíme makat dál,“ je odhodlaný kouč kolínského mužstva.

Kolín – Ústí n. L. 3:4

Branky a nahrávky: 28. Síla (Ouřada, Morong), 37. Veselý (Niko, Král), 39. Veselý (Jankovský) – 22. Trefný (Severa), 23. Urban (O. Bláha, Brož), 39. Š. Bláha (Mareš), 48. Vrdlovec. Třetiny: 0:0, 3:3, 0:1.



SC Marimex Kolín: Kuzněcov – Kukla, Piegl, Niko, Váchal, Čížek, Zorko, Klodner – Jankovský, Šafránek, Král – Sklenář, Morong, Veselý – Síla, Matějček, Ouřada – Zumr, Petržilka.



HC Slovan Ústí nad Labem: Hamalčík – Záruba, Drtina, Havránek, Brož, Mareš, Trefný – Trávníček, Vrdlovec, Š. Bláha – O. Bláha, Urban, D. Tůma - M. Tůma, Milfait, Severa – Bernat, Berčík, Jouza - Simon.