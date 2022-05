Spousta fanoušků si přála setrvání trenéra Miroslava Macha, proč to nedopadlo?

Míra Mach nám oznámil, že má na stole tři nabídky, které bych nekonkretizoval, to je jeho věc. Vycházeli jsme tedy z toho, že bude působit jinde, a museli jsme se podle toho rozhodnout, jak dál. To ale nic nemění na tom, že mu patří obrovské poděkování za to, co pro ústecký hokej udělal.

Co se týče hráčského kádru, největší rozruch vzbudil návrat Jaroslava Roubíka na led. Na jaká další jména se bude v Ústí chodit?

V první fázi jsme ihned po skončení letošní sezóny oslovili hráče, kteří za nás odehráli uplynulý ročník. Někteří dostali nabídky ze zahraničí či z vyšší soutěže, část z nich se ale rozhodla pokračovat. První, kdo řekl, že do toho jde s námi, byl Martin Tůma, pokračovat budou také zkušení Cikánek a Trefný. Celý tým chceme postavil kolem dvou ikon, mentorů, Jardy Roubíka a Martina Volkeho. K nim hledáme vhodné mladé hráče, kteří končí v juniorské kategorii, a chtějí se posouvat dál. Rádi bychom, aby ta spolupráce byla dlouhodobá, a povedlo se nám vychovat třeba i budoucí opory pro vyšší soutěž.

Máte už nějaké vytipované?

Ano, z Pardubic se vrací Kale Costa, ve finální fázi jednání jsme s dalšími třemi hráči, jejichž jména, věřím, zveřejníme velice brzy.

Dostanou příležitost i odchovanci Slovanu?

Určitě, máme vytipovaná nějaká jména, která s námi půjdou do letní přípravy a dostanou příležitost se poprat o svou šanci. Na seznamu jsou třeba Adam Chlad, Jakub Bartoň, Jakub Tot či Ondřej Polata.

Kdy začne letní příprava?

Jak už jsem řekl, v tuto chvíli budujeme kádr, jeho podoba se bude odvíjet od finančních možností klubu. Hráči se zatím v suché přípravě chystají individuálně, případně v klubech, s nimiž bychom mohli spolupracovat. Předpokládám, že na led vyjedeme poslední týden v červenci. Během května, června, možná i července, bychom měli mít všechna jména pohromadě, konečná podoba týmu se pak dotvoří v srpnu během přípravných zápasů.

Když už se vrací Jaroslav Roubík, co další ústecké ikony? Napadá mě třeba Jan Kloz, David Merta, David Tůma…

Všechno je to otázka financí, a tím nemyslím pouze Honzu Kloze. Ti kluci mají pořád nějaké jméno, nevím konkrétně, jaké mají nabídky, ale jsme v bodě, kdy nemůžeme vyrovnat podmínky, jaké nabízí třeba kluby v Chance lize.

Do 2. ligy se vrací Znojmo, jsou zde i další ambiciózní celky, jaké tedy budou cíle Slovanu?

Samozřejmě víme, že Znojmo, ale třeba i Chomutov či Tábor zbrojí na postup do I. ligy. My se budeme snažit postavit co nejvíc konkurenceschopný tým.

K tomu je určitě zapotřebí zůstat profesionálním klubem…

Snažíme se o to a věřím, že to tak zůstane. Je to důležité i z hlediska mládeže, jejíž tréninkový proces by večerní tréninky áčka výrazně narušily.

Právě s mládeží odváděl dobrou práci Martin Štěpánek, což si pochvalovala i řada rodičů. Jak to bude v tomto ohledu dál?

Nechci to teď úplně specifikovat, ale řekl bych, že zůstane nadále zapojený i do chodu mládeže. Propojení mezi mládežnickým a seniorským hokejem je velice důležité.