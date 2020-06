„Slovan zachraňuje 1. ligu a na to potřebuje i podporu vás fanoušků. Zakupte si permanentku a podpořte klub svého srdce,“ vyzývá fanoušky Čaloun.

Sám legendární útočník a olympijský vítěz už si prémiovou permanentku zakoupil. Za takzvanou Trávníčkovu „prémium“ permanentku v hodnotě 3 700 korun dostal i zlatý dres se svým jménem, který je součástí speciální edice.

„Slovan ukazuje dle nových partnerů z řad sponzorů i hráčů, že má sportovní ambice, že má co nabídnout fanouškům v letošní sezoně. Bez fanoušků a peněz nelze přivést hráče, kteří by Slovan dovedli do vyšších pater tabulky. S fanouškovskou podporou se nám to může společně podařit. Rádi bychom našli zásadního partnera i ve vás fanoušcích, bez vás to nepůjde. Proto vás prosíme o pomoc. Společně to zvládneme,“ apeluje Čaloun na klubovém webu.

Severočeský klub chce prodat 1 000 kusů permanentek.