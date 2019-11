V minulosti patřil David Tůma mezi nejvýraznější hráče, kteří oblékali dres ústeckého Slovanu. Následně se přes Kladno dostal až do Vsetína, se kterým nyní bojuje o postup do nejvyšší soutěže. Ústečtí hokejisté sice ve 22. kole Chance ligy vedli nad Vsetínem 2:0, nakonec ale prohráli 2:3 v prodloužení. Dvěma brankami se o to přičinil právě Tůma.

Jako hráč Vsetína jste poprvé přijel do Ústí. Jak se vám hrálo?

Zápasy na ledě soupeře se mi vždy hrají špatně. Slovan hrál dobře v obranné fázi, můžeme být rádi, že jsme zápas otočili a bereme dva body. Ústí se dostalo do dvoubrankového vedení, nám se podařilo ve třetí třetině vyrovnat, a pak jsme zvládli prodloužení.

Přišlo mi, že první třetina byla hodně rychlá, málo se přerušovalo. Vyhovuje vám rychlý hokej?

Osobně mi nepřišlo, že by ta třetina byla nějaká rychlá. Mám pocit, že jsme prakticky vůbec nebruslili. Z toho plynul náš faul a následná přesilovka soupeře, ve které jsme inkasovali gól.

Vstřelil jste vyrovnávací branku, mohl byste tu situaci popsat?

Kluci u modré čáry výborně udrželi puk. Získal jsem ho já, vybruslil jsem si do lepší pozice a nahodil puk na branku. Žádná velká rána to nebyla, ale prošlo to až do sítě.

Prosadil jste se také v prodloužení…

Gólu předcházela výborná práce Ondry Slováčka a Martina Procházky. Ondra mi to hodil žabičkou přímo k tyčce. Já jsem puk tečoval pod horní tyčku. Velkou zásluhu na tom měl právě Ondra Slováček, který mi tu šanci dokázal připravit.

Co byste označil jako klíčový moment zápasu?

Jednoznačně to, že i za nepříznivého stavu 0:2 jsme se neustále tlačili do zakončení, chtěli jsme se gólově prosadit. Věřili jsme, že zápas dokážeme otočit, což se nám podařilo až v prodloužení. Chtěli jsme tři body, máme jen dva.

Jak se vám hraje ve Vsetíně?

Vsetín je hokejové město, stadion je prakticky vždy vyprodaný. Atmosféra během zápasů je tam parádní. Jsem moc rád, že nás fanoušci podporují a tvoří skvělou kulisu ve všech domácích zápasech.

David Tůma proti Slovanu:

Body: 2 (2+0)

Střely: 4

Čas na ledě: 18:10

Čas na ledě v přesilovkách: 01:45

Čas na ledě v oslabeních: 02:05