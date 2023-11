Výhry slaví ve 2. lize hokejisté Chomutova, Mostu i Děčína. Jen v Ústí nad Labem museli znovu polknout hořkost porážky, Slovan na vlastním ledě nestačil na Letňany 2:5.

Hokejisté Slovan Ústí nad Labem ilustrační | Foto: Deník/Daniel Brzák

Ústecké, kteří se podruhé představili před zraky nového majitele klubu, zlomila už první třetina, po níž prohrávali 0:4.

„Samozřejmě první třetina byla katastrofální, prohráli jsme ji 4:0 a od toho se odvíjel celý zápas,“ byl kritický ke svým hráčům. „Další dvě třetiny se sice srovnali, ale štve mě jiná věc. Hráli jsme na čtyři pětky, komplet na osm obránců. Dali jsme příležitost všem a je smutné, že zkušení hráči nám dělají stejné a opakující se chyby. To nikam nevede a budeme to muset řešit,“ naznačil možné odchody, které by mohly uvolnit místo plánovaným posilám.

Spokojeností si naopak mohou mnout ruce v Děčíně, Medvědi otočili nepříznivě se vyvíjející duel v Kralupech a v urputné bitvě obran nakonec půl minuty před koncem urvali výhru 2:1.

Slaví také Chomutov, který doma složil lídra z Příbrami 5:1. „V prvních deseti minutách nás hodně podržel Martin Altrichter. Dalších padesát minut to pak byl od nás výborný výkon. Trochu jsme museli po první třetině zvýšit hlas, protože tam nebyla ideální hra od našich obránců, kteří zbytečně přidržovali puky. Pomohl nám gól Jakuba Veselého, poté se to zlepšilo a pro nás to bylo zaslouženě vítězství a výborný výsledek,“ liboval si kouč vítězů Petr Martínek.

Uspěl také Most, jenž loupil 6:4 v Písku. „Myslím, že klíčem k našemu úspěchu byla už první třetina, kdy nám to tam napadalo. Domácí se sice snažili o finišování, ale náš rozhodující náskok už dotáhnout nedokázali. Jinak šlo o vyrovnaný zápas a samozřejmě máme radost, že vezeme tři body,“ neskrýval spokojenost a dobrou náladu klubový šéf Lukáš Bednařík.