Hokejový brankář Oliver Šatný prožil o víkendu debut v seniorské soutěži. V dresu prvoligového Ústí nad Labem nastoupil proti Prostějovu. Porážce Slovanu 1:2 sice nezabránil, ale předvedl 37 úspěšných zákroků. „Chance liga je oproti juniorským soutěžím jednoznačně vyspělejší, jak v rychlosti, tak v chytrosti hráčů,“ sdělil první postřehy ze seniorské úrovně.

Jak se zrodilo vaše angažmá v Ústí nad Labem?

Vzhledem k tomu, že juniorská soutěž je pozastavena a blíží se mistrovstvím světa, jsme řešili s Mladou Boleslaví možnost chytání. Bylo mi nabídnuto, že můžu chytat v Ústí nad Labem.

Byl jste před prvním mistrovským zápasem mezi muži nervózní?

Ano, prvních pět minut zápasu jsem se se soutěží musel seznámit. Nevěděl jsem co od toho čekat. Pak už jsem se soustředil jenom na svůj výkon.

Za Slovan jste si připsal 37 zákroků, který z nich byl nejnáročnější?

Asi nedokážu říct, který byl nejnáročnější. Myslím si, že nejtěžší je vždy ten první. Pak určitě situace v přesilových hrách.

Poslední zápas jste odchytal 9. října. Jaké je pro brankáře tak dlouho nechytat zápas?

Bylo to opravdu dlouhé a i trochu monotónní každý den jen trénovat a nevědět, kdy se soutěž spustí.

Juniorské soutěže se nehrají, jak jste se udržoval v kondici?

V období, kdy se nemohlo ani na led, jsme trénovali online. Poté co se situace zlepšila, už jsem mohl trénovat v klubu.

Je pro vás náročnější chytat Juniorskou ligu akademií nebo Chance ligu?

Jednoznačně je Chance liga vyspělejší soutěž, jak v rychlosti, tak v chytrosti hráčů.

Na střídavé starty s vámi přišel do Ústí i Sebastian Jasečko. Jste rád, že máte v novém týmu někoho, koho znáte?

Určitě jsem rád, že jsem debut nemusel prožívat sám. V Ústí, ale znám i více kluků, se kterými jsem se v minulosti už setkal a hráli jsme spolu.

Je pravděpodobně ještě brzy, ale jak na vás působí organizace Slovanu?

Myslím, že v týmu mě kluci přijali dobře, zatím se ale v klubu rozkoukávám…

Berete angažmá v Ústí jako možnost seznámit se s dospělým hokejem a pokusit se dostat do A-týmu Boleslavi?

Jistě. To je určitě můj cíl,i když to bude náročné se do týmu prosadit.

Jaká je vaše pozice mezi brankáři v Mladé Boleslavi?

V současné době jsou v A týmu tři kvalitní gólmani, každopádně se snažím abych se k nim v brzké době přidal.

Když budete za pár let vzpomínat na první utkání mezi muži, jaké vzpomínky to budou?

Z mého pohledu pozitivní, jen tam budou chybět tři body, za vítězství…

Budete trénovat se Středočechy a do Ústí jezdit jen na zápasy, nebo budete mít jiný režim?

Program vím zatím na týden dopředu, dál se uvidí.

Pojďme na začátek vaší kariéry. Kde se odehrávaly vaše první hokejové krůčky?

Začínal jsem ve čtyřech letech za barákem na rybníku. Další moje kroky byly ve Spartaku Soběslav.

Vždy jste byl brankářem?

Ze začátku jsem byl v poli. Po dvou letech jsem si už stoupl do brány.

Před sezonou 2019/2020 jste z Chomutova přešel do Mladé Boleslavi. Co vás k přesunu vedlo?

Určitě situace v Chomutově a zajímavá nabídka z Boleslavi.

Jaké jsou vaše hokejové cíle a ambice?

Být jeden z nejlepších na světě a chytat v NHL. Každopádně být hlavně spokojený sám se sebou.

Jaké máte zájmy kromě hokeje?

Mám rád i ostatní sporty např. tenis, basketbal. Občas si zahraji nějakou tu videohru, nebo se věnuji hraní na kytaru.

Jste i sportovní fanoušek? Kterým týmům fandíte?

Popravdě kromě hokeje moc sportů nesleduji. V hokeji nemám vyloženě žádného favorita, spíš sleduji konkrétní hráče a fandím těm které znám osobně.