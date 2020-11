Ačkoliv extraliga už se rozběhla, prvoligové celky zatím stále nemají jasno. Hlavní překážkou jsou především testy na koronavirus, které by měly kluby provádět dvakrát týdně, přitom jediný test stojí až dva tisíce korun. A na to většina klubů nemá, zvlášť v době, kdy navíc chybí i příjmy ze vstupného.

Aktuálně jsou tak ve hře dvě varianty, jak soutěž rozběhnout. Tou první je pomoc od Národní sportovní agentury či Českého svazu ledního hokeje. Podle serveru hokej.cz vedou zástupci Českého hokeje každodenní jednání o úpravě podmínek a levnějších variantách testování. Druhou je pak ukončení nouzového stavu, jenž platí zatím do 20. listopadu, což by mohlo vést ke zmírnění podmínek pro profesionální sport.

PENÍZE NAVÍC? NEJSOU

Litoměřičtí už dříve avizovali, že hrát dříve než 21. listopadu by byl hazard se zdravím hráčů, kteří byli dlouhou dobu bez zátěže na ledě, tento termín se však nezadržitelně blíží, a kluby zatím stále nemají bližší informace. Jisté je, že tak velké náklady navíc si nemůže dovolit téměř žádný prvoligový celek. „My teď hledáme způsoby, jak ušetřit každou korunu, a ne abychom měli ještě o dvě stě tisíc vyšší náklady. Zcela upřímně mohu říct, že na to nemáme," citoval hokej.cz například jednatele Vsetína Daniela Tobolu.

"Na jedno kolo testů bychom museli vynaložit zhruba 40 tisíc korun. Když si spočítáte, že v tuto chvíli by se mělo testovat dvakrát týdně, není to pro kluby nic jednoduchého. Jsou to náklady navíc," řekl sportovní ředitel litoměřického Stadionu Jan Fišera. "Co mám zatím informace, tak by měly být nějaké dotační fondy od ministerstva, ale to by měla být spíše kompenzace za ušlé zisky než příspěvek na další náklady navíc," nechtěl se pouštět do spekulací, kdy by mohlo dojít k případné dohodě.

Podle všeho to ale vypadá, že současný systém soutěže (tříkolový, s následnými vyřazovacími boji) se bude v každém případě krátit. V tuto chvíli chvíli je ve hře klasický dvoukolový formát.

KLUBY ZATÍM TRÉNUJÍ, ALE NE VŠECHNY

Většina klubů se už vrhla zpět do tréninkového procesu a dohání zameškanou kondici.

Ústečtí hokejisté využívají azyl v Teplicích, kde mají k dispozici ledovou plochu i přilehlý sportovní komplex pro suchou přípravu. V krajském městě totiž stále čekají, kdy (a jestli vůbec) budou schválené první zápasy. Teprve potom je v plánu obnovení ledu, sportovní jednatel Jan Čaloun ale ujistil fanoušky, že zápasy bude hrát Slovan ve městě na Labi.

Zpět do tempa se vracejí také Litoměřice, ani zde zatím nejsou na programu žádné herní prvky. "Jedeme dvoufázově, kluci mají denně jeden trénink na ledě a jeden v tělocvičně. Ty jednotky jsou trochu delší, než normálně během sezóny, prakticky jsme se vrátili někam do srpna," doplnil Fišera.

Naopak v Kadani se musí hráči dál smířit s individuálními tréninky. "Potřebujeme veškeré informace od hygieny, abychom věděli, do čeho jdeme. Dokud nebudeme znát přesnější termín, kdy se spustí ligová utkání, trénovat zatím nebudeme. Nemůžeme zítra začít trénovat, abychom se scházeli tři týdny a následně se situace opět zhoršila a zápasy se nerozjely," řekl klubovému webu majitel klubu Petr Klíma. Na led se tak dostanou pouze výjimky, jako například belgická akvizice Cédric Delmarche, jenž je v tuto chvíli v rodné domovině. "Nyní jsem doma v Belgii, kde mám naštěstí možnost trénovat na ledě, na kterém jsem právě s bruslením i začal jako dítě. Dle pravidel a opatření na ledě musím být naprosto sám," prozradil v rozhovoru pro skkadan.cz.