Základní část bude tříkolová a šanci postoupit mezi elitu bude mít vítěz play-off, kterého bude čekat baráž. O patro níž se budou poroučet minimálně čtyři, možná i pět týmů!

Všech sedmnáct klubů hrající hokejovou Chance ligu si odsouhlasilo nový formát soutěže i jeho rozlosování. Hracími dny budou opět sobota a středa, výjimečně pondělí. Po tříkolové základní části, která vyvrcholí 2. března a v níž každý odehraje 48 utkání, budou následovat boje ve vyřazovací části.

Do play-off se přímo probojuje nejlepší kvarteto. Týmy od pátého do dvanáctého místa si to rozdají v předkole. Vítěz nejsledovanější části sezony by měl být znám nejpozději 14. dubna. O tom, zda postoupí do extraligy, se posléze rozhodne v baráži hrané na čtyři vítězná utkání.

Naopak ten, kdo skončí po základní části v suterénu tabulky, to bude mít takřka „spočítané“. Tři nejhorší výběry padají do druhé ligy přímo, třináctý a čtrnáctý čeká play-down. Poražený sestoupí, úspěšnější se ještě bude muset poprat o udržení s nejlepším druholigovým týmem v baráži.

Herní model schválil i ČSLH, avšak v původní verzi rozlosování byly chybně nasazené týmy Slavie a Třebíče. Na základě podnětu Havířova se také dodatečně řešil nerovnoměrný počet sobotních domácích zápasů, které jsou pro kluby nejatraktivnější.

„Návrhy byly přijaté ve stejné variantě, kterou jsme podporovali i my. Čtyřkolový systém bohužel nešel termínově. Je to takový kompromis a nejlepší varianta, aby ta sezona byla po sportovní stránce co nejspravedlivější,“ řekl jednatel HC Dukla Jihlava Bedřich Ščerban, jehož klub letos padl ve finále s Kladnem.

Start Chance ligy je naplánován na sobotu 11. září, kdy do boje vyrazí všichni tři zástupci severních Čech. Na domácím stadionu začnou Litoměřice, které vyzvou Frýdek-Místek. Ústí se představí na ledě Třebíče a Kadaň pocestuje až do Vsetína.

Na první derby sezony dojde v 5. kole, kdy se utkají Litoměřice s Kadaní.