Celek z metropole na Labi zvládl úspěšně třetí venkovní duel v řadě a po dvoubodových výhrách v Havířově a Frýdku-Místku zaznamenal tentokrát plný bodový zisk na ledě Benátek nad Jizerou. Těm nepomohl ani návrat ostříleného harcovníka Radka Dudy, jenž ve 42 letech znovu obul brusle.

Hlavním strůjcem ústecké výhry byl brankář Cikánek. Benátky na něj vyslaly 47 střel, prošla však jediná. „Díky moc za podporu, měl jsem prostě dobrý den,“ prohodil skromně když po zápase táhl tašku s výstrojí směrem k autobusu skrz skupinku fanoušků Slovanu.

I ti měli na výhře žlutomodrých svůj podíl. „Moc děkujeme na domácí prostředí v Benátkách, byli jste super,“ vzkázal fanouškům, kteří tvořili čtvrtinu návštěvy na benáteckém zimním stadionu, na klubovém Facebooku hlavní trenér Miroslav Mach. „Bylo to pro nás těžké utkání, Benátky mají mladé, rychlé a drzé kluky, kteří hráli výborně. Rozhodla první třetina, ve které jsme vstřelili dvě branky a soupeři tak utekli,“ přidal hodnocení utkání jeho asistent Jaroslav Roubík. „I když Benátky byly asi trochu lepší, hokej se hraje na góly, my dali dva a vezeme odsud tři zlaté body,“ dodal.

Důležitou postavou se kromě Cikánka stal i Daniel Vrdlovec, jenž zaznamenal jednu z branek a připsal si už 25. kanadský bod ve 23. letošním zápase.

Dva body slaví také kališníci, kteří po nájezdech uspěli ve Vsetíně. „Bylo to vyrovnané utkání, v němž byli chvilku lepší domácí, chvilku zase my. Podle mě je to spravedlivá dělba bodů, v nájezdech se k nám přiklonilo štěstí a bereme i bonusový bod. Jsou to dva body z venku, po dlouhé cestě, takže jsme spokojení,“ řekl kouč Stadionu David Bruk.

Liga pokračuje ve středu, Ústí vyzve doma Kolín (18.00), Stadion hostí Porubu (17.30). Kališníci si předtím ještě střihnou předehrávku 29. kola na ledě pražské Slavie, hraje se v pondělí od 18 hodin.

Hokej, Chance liga, 24. kolo:

Benátky nad Jizerou – Slovan Ústí nad Labem 1:2 (0:2, 1:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 40. Špaček (Dušek, Aubrecht) – 4. Vrdlovec (Trefný, Trávníček), 19. Š. Bláha (Havránek, Trávníček). Rozhodčí: Jaroš, Zubzanda – Dědek, Juránek. Vyloučení: 3:2. Využití: 0:1. V oslabení: 0:0. Diváci: 208. Střely na branku: 47:16.

Ústí: Cikánek – Havránek, Drtina, Vacík, Trefný, Mareš, Brož, Záruba – Š. Bláha, Vrdlovec, Trávníček – Žolobov, Milfait, Bernat – Hajný, O. Bláha, M. Tůma – Grim, Soukup, Závora.



Vsetín – Stadion Litoměřice 4:5sn (1:1, 0:1, 3:2 – 0:0, 1:3sn)

Branky a nahrávky: 5. R. Půček, 46. D. Březina (Klímek, Berger), 51. Rob (Hořanský, Pitule), 53. Berger (Klímek, J. Jenáček) – 12. J. Holý (R. Přikryl, Sihvonen), 21. R. Přikryl (Válek), 52. M. Kadlec (Kracík, Malát), 59. Martin Procházka (Kracík, R. Přikryl), rozh. náj. Válek. Rozhodčí: Bejček, Šudoma – Kleprlík, Konvička. Vyloučení: 5:3. Využití: 0:1. V oslabení: 0:0 . Diváci: 1 000. Střely na branku: 29:32.

Litoměřice: Král – P. Marcel, Pinkas, Výtisk, Holý, Klikorka, Černohorský, Kottek – Válek, Přikryl, Sihvonen – Ondřej Procházka, Jícha, Martin Procházka – Malát, Kracík, Kadlec – Urban, Koláček, Berka.