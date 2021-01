Dvacet střetnutí ústeckého Slovanu v letošní specifické sezoně Chance ligy je minulostí. Dalších čtrnáct klíčových bojů zbývá do konce základní části a předkolo play-off je na dohled. Šéf střídačky ústeckého Slovanu Miroslav Mach hodnotil před středečním domácím duelem s Frýdkem-Místkem, jak uplynulou část sezony, tak část nadcházející.

Jsme těsně za polovinou základní části letošní Chance ligy, jak byste ji hodnotil?

Očekávali jsme lepší umístění v tabulce. V domácím prostředí se nám vcelku daří, ale bohužel venkovní zápasy nám nejdou. Hráči nemají venku potřebné sebevědomí. Na tom musíme hodně zapracovat.

V letošním roce již neprobíhá, tak častá rotace hráčů, jako tomu bylo v letech předešlých. Jak jste s aktuálním složením týmu spokojen?

Tento tým jsme si vybrali a snažíme se s ním pracovat. Naše aktivita na hráčském trhu je omezena našimi finančními možnostmi. Nicméně hráčům, které jsme si vybrali, věříme. Případné nové příchody a odchody samozřejmě jsou, ale jádro týmu se snažíme udržet.

Jsou v plánu, respektive v požadavcích trenérského týmu případné posily do konce přestupního okna?

Myslím, že k žádným velkým přesunům nedojde, ale nikdy neříkej nikdy. Do konce přestupního termínu zbývá ještě 12 dní, tak uvidíme.

Slovan je čtyři body za hranicí účasti v předkole play-off, které je jistě cíl. Jak jste ale spokojen s předvedenou hrou, jak tým plní vaše herní plány, co se podařilo týmu vštípit za tu dobu, co u týmu jste?

Cílem je pro nás stále předkolo play-off. Jsem rád, že se nám do týmu podařilo začlenit mladé hráče, kteří v minulé sezóně hráli ještě 2. ligu. V domácích zápasech padáme na hubu a hráči plní to, co od nich chceme. Bohužel venkovní zápasy takto nevypadají, je to zřejmě tím, že mužstvo je mladé, nezkušené a druhé nejmladší v celé lize.

Jak jste uvedl v předchozí odpovědi, v týmu hraje spousty mladých hráčů. Jak hodnotíte jejich působení ve Slovanu?

Někteří mladí hráči nás mile překvapili, někteří naopak na sobě musí hodně zapracovat, aby se udrželi v kádru i pro příští sezónu.

Letošní sezona se jeví pro Slovan herně i bodově jako velmi slušná. I pozice v tabulce je zajímavá. Jak velkou zásluhu na tom mají zkušení hráči, jako například Trávníček, Drtina, Schwarz, Vrdlovec? A v čem vidíte jejich největší pomoc týmu?

Zkušené hráče jsme brali do týmu především pro předávání zkušeností mladým hráčům. Mladí hráči by se od nich měli učit hlavně přístup k tréninku a především k zápasu.

Letošní sezona je ve všech směrech specifická. Jak vnímáte prázdné stadiony? A jak například rychlý jízdní řád Chance ligy, jak se s ním tým vypořádává?

Samozřejmě divácká kulisa nám moc chybí. Věříme, že by nás fanoušci v některých vypjatých zápasech vyburcovali k vítězství, jako byly zápasy například s Porubou, Vsetínem či Jihlavou. Rychlý jízdní řád nám nevadí. Pro hráče je lepší být v zápasovém tempu než trénovat.

Do konce základní části zbývá 14 kol. Jaký bude recept na postup do vytouženého předkola play-off?

Recept je jasný, musíme dosáhnout na více než 50 bodů, které by měly zaručovat postup do předkola play-off.

AUTOR: TOMÁŠ SUCHÁNEK