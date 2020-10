Jako první ohlásili potíže basketbalisté Ústí. Už proti Hradci Králové nehrál Michal Šotnar, v týdnu klub nuceně odložil duel proti Svitavám. Vzápětí se potvrdilo, že nakažení jsou čtyři z pěti hráčů majících zdravotní potíže. „Ti už jsou za polovinou karantény, druhá parta, v níž jsou hráči, kteří příznaky neměli, ale museli na testy, je kousek za třetinou,“ řekl generální manažer Ústí Tomáš Hrubý. První parta by mohla z izolace v sobotu, zbytek, mezi něž patří i trenér Antonín Pištěcký, v úterý. „Zatím dodržujeme všechny pokyny z hygieny, jsme v úzkém kontaktu s paní Pospíšilovou, která je moc milá a ochotná a se vším nám radí a pomáhá,“ pochválil Hrubý přístup jedné z krajských hygieniček.

„Máme stejnou zkušenost s touto milou paní. Její pohled na celou situaci je určitě uklidňující,“ souhlasil ještě v pátek na sociálních sítích s Hrubého veřejným poděkováním obránce HC Slovan Ústí nad Labem Vladimír Brož. To ještě netušil, že brzy zamíří do karantény se svým týmem i on. Podruhé během měsíce, kdy tým kvůli nákaze těsně před startem ligy vypadl z tempa. Přitom ještě v neděli klub tvrdil, že by mělo jít „jen“ o virózu. V úterý ale vydal krátkou tiskovou zprávu, v níž oznámil přerušení přípravy i nejbližších zápasů z důvodu podezření na další nákazu. Další informace mimo zmíněnou tiskovou zprávu klub odmítl zveřejnit.

Problémy hlásí také Litoměřice. Basketbalisté Slavoje totiž mají v týmu tři hráče ze Slunety. „Od pátku jsou izolovaní, další hráče jsme otestovali, a jsou negativní. Žádný zákaz jsme neobdrželi, takže normálně trénujeme. Hrát zápasy ale zatím nesmíme,“ řekl trenér Jan Šotnar.

Do karantény museli už o víkendu hokejisté Stadionu, u nichž se nyní nákaza potvrdila. „Zatím nám přišly čtyři výsledky, tři jsou pozitivní. Myslím, že toho bude víc,“ řekl v pondělí v poledne kouč Daniel Tvrzník. „Hráči, kteří si tím už prošli, budou v nějaké omezené formě trénovat, zbytek týmu je v karanténě,“ dodal.