Z hokejové extraligy až do vězení. Bývalý manažer Slovanu půjde sedět

David Šaffer. Jméno, které je nejen v Ústí nad Labem, ale i v hokejovém Česku stále určitě minimálně povědomé, ne-li známé. I přesto, že na jaře uplyne už 17 let od doby, kdy dovedl jako generální manažer ústecký Slovan k doposud jediné sezóně mezi tuzemskou elitou. Nyní má ale bývalý šéf žlutomodrého klubu úplně jiné starosti. Podle různých zdrojů byl totiž odsouzen na šest let do vězení za milionové úvěrové podvody.

Průvod fanoušků Slovanu Ústí nad Labem před zimním stadionem | Video: Deník/Daniel Brzák