"Chtěli jsme hned od prvního střídání být aktivní, ale trvalo nám, než jsme se dostali do tlaku. Naštěstí se nám podařilo hru zlepšit, dali jsme dva góly, a tím jsme se uklidnili," hodnotil duel jeden z ústeckých koučů Martin Štěpánek.

"Ve druhé třetině po brance na 3:0 přišlo lehké uspokojení a přestali jsme hrát do obrany a chtěli jsme pouze útočit, což dokázal soupeř potrestat. Třetí třetinu jsme kontrolovali, ale šancí na góly tam bylo dost a chtělo by je to více proměňovat, být tam šikovnější a trpělivější. Jsme spokojení, máme tři body a napravili jsme nepovedený zápas proti Klatovům," dodal.

"My jsme bohužel dorazili pouze ve 13 hráčích, jelikož spoustu kluků máme zraněných a náš výkon tím byl ovlivněný. Ústí hrálo velice bruslivý hokej a v tomhle počtu je velmi těžké tomu vzdorovat," povzdechl si jablonecký kouč Jan Šuráň. "Bohužel jsme nehráli úplně jednoduše což na tomhle velkém kluzišti bylo špatně a dostali jsme rychlé a laciné góly," dodal.

Hokej, 2. liga, 7. kolo:

Slovan Ústí nad Labem - Vlci Jablonec nad Nisou 6:1 (2:0, 2:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 14. Costa (Kordule, Prošek), 16. Costa (Prošek, Kordule), 25. Kordule (Prošek, Costa), 38. Záruba, 45. Roubík (Drtina, Rudovský), 56. Rudovský (Roubík, Vodička) – 31. Švík (Bouřil).

Rozhodčí: Pastier - Janíček, Kučera. Vyloučení: 3:4. Využití: 0:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 681. Střely na branku: 42:16.

Ústí: Cikánek – Vodička, Drtina (A), Záruba, Trefný (C), Šefl, Funk – Rudovský, Roubík, Berčík – Tůma (A), Kučera, Smola – Prošek, Costa, Kordule, Damašek.

Jablonec nad Nisou: Leško – Filip, Koutecký, Abraham, Had – Foerster, Švík, Plíhal (C), Jursa, Dušek (A), Kačírek, Bitman, Maďar, Bouřil, Brokeš.