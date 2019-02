Ústí nad Labem – 6:1, 4:2, 6:2, 5:2. Přesně takovými výsledky hokejisté Litoměřic ovládli všechna derby v 1. lize proti Ústí nad Labem během sezony 2018/2019. Byla to zkrátka jízda Stadionu, Slovanu zbyly oči pro pláč.

Hokejový zápas Ústí a Litoměřice | Foto: Deník / Karel Pech

Oba severočeští rivalové se poprvé potkali už v druhém kole, Ústí pod vedením nového trenéra Jana Čalouna. Naganskému šampionovi ovšem start vůbec nevyšel a na jeho rychlém konci na střídačce A týmu měli podíl i kališníci, kteří první derby vyhráli 6:1.

Tápající Slovan chtěl napravit první výbuch s Litoměřicemi v dalším vzájemném zápase, ale neuspěl ani v něm, Stadion vyhrál 4:2. Ústí se navíc nevydařilo ani třetí klání, ve kterém ho potopil hlavně čtyřbodový Martin Kadlec (1+3).

Poslední derby se uskutečnilo uprostřed ledna. Pomyslná koruna pro krále severu počtvrté patřila Litoměřicím, Stadion vyhrál 5:2, i díky dvěma brankám Jana Kloze, paradoxně odchovance Ústí nad Labem.

„Přestože jsme všechna utkání nad Ústím vyhráli, nebylo to tak, že bychom Slovan jednoznačně přejeli. Na derby jsme se připravovali tak jako na každé jiné zápasy a musím být spokojený. Ukázalo se, že jsme ve větší pohodě než Slovan. Nechci úplně říkat, že jsme nyní mnohem dál než Ústí, ale projevil se u nás kus dobře odvedené práce,“ zhodnotil všechna derby litoměřický trenér Daniel Tvrzník.

Dobrá nálada naopak nemůže panovat v Ústí, čtyři prohry s Litoměřicemi jen podtrhly aktuální situaci ve Slovanu.

„Ve všech třech bitvách s Litoměřicemi, u kterých jsem byl, nás soupeř přehrál. Vyhrával naprosto zaslouženě,“ popsal duely ústecký trenér Tomáš Mareš, kterého mrzela hlavně úroveň vzájemných klání: „Zápasy v žádném případě nevypadaly jako derby. Je to pro mě nepochopitelné. Podobná střetnutí se hrají na krev, jsou v nich emoce, bitky, nadávky. Podle mě je to i tím, že u nás není skoro žádný Ústečan a hráči berou derby jako všechna jiná utkání. Jako derby to naopak brali naši fanoušci, kteří i přes nevydařenou sezonu vždy přijeli mužstvo podpořit a byli slyšet, i když se prohrávalo.“

Další vzájemné duely týmy přidají až v ročníku dalším. Tedy v případě, že se Litoměřicím nepodaří proniknout přes baráž mezi extraligovou smetánku.

Litoměřice – Ústí n. L. (sezona 2018/19)

Počet derby

4

Výsledky

6:1, 4:2, 6:2, 5:2

Počet vstřelených branek

28

Nejvyšší návštěva

1370 diváků, Litoměřice – Ústí, 8. prosince 2018

Celkový počet diváků

4786

Nejproduktivnější hráči

Aleš Pavlas (Litoměřice) – 0+7, Martin Kadlec (Litoměřice) – 3+4, Jan Kloz (Litoměřice) – 6+0, Jaroslav Roubík (Ústí nad Labem) – 0+3

Výrok derby

Kouč Ústí Tomáš Mareš: „Někteří hráči si nezaslouží hrát za Slovan, ale je nás sotva patnáct.“