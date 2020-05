"Vedení Slovanu kontaktovalo mého agenta a projevilo zájem o mé služby, což mě oslovilo. Jsem na příští sezónu natěšený, navíc budu poblíž domova," svěřil se Drtina klubovým stránkám ústeckého Slovanu. "Budeme mít mladé mužstvo, které, věřím, nechá na ledě všechno. Já budu patřit mezi starší hráče, rád bych něco ze svých zkušeností předal mladším spoluhráčům a třeba jim tím i trochu pomohl," dodal po Trávníčkovi druhý ostřílený veterán ve žlutomodrém dresu.

Naposledy působil ve Vsetíně, jeho kariéra je však hodně bohatá. Téměř pět stovek extraligových duelů (498), mezi nimiž vyniká sezóna před 12 lety, kdy s pražskou Slavií slavil titul. Kromě české metropole působil také na Kladně, v Karlových Varech či v Chomutově, mihl se i v Mladé Boleslavi. Dalších 365 zápasů posbíral v I. lize, kde reprezentoval opět Slavii a Chomutov, dále Kadaň, Písek, Havlíčkův Brod či Vsetín, což bylo jeho poslední působiště.

V mládí si Drtina střihl také angažmá v OHL (Ontario Hockey League) v Kanadě, kde ale vydržel jen krátce přes rok. V juniorském věku posbíral také 40 startů za různé věkové kategorie českých reprezentačních výběrů, v reprezentačním áčku se však objevil jen jednou.

Odchovanec pražské Slavie je tak po Michalu Trávníčkovi, Anatoliji Protasenjovi, Aleši Furchovi, Davidu Valovi a Petru Eretovi šestou novou tváří, smlouvu už prodloužil také Jiří Severa.

Možný hrací systém

Světlo světa už také spatřil návrh hracího systému pro nadcházející sezónu. V ní bude ve druhé nejvyšší soutěži kvůli postupu všech tří vítězů jednotlivých skupin 2. ligy, které nestihly kvůli pandemii koronaviru dohrát finálovou skupinu, hned 19 celků. Před dalším ročníkem se však musí jejich počet smrsknout na šestnáct. Přímý sestup tak podle návrhu, na němž se dohodly prvoligové kluby na úterním jednání, čeká tři celky, čtvrtý zamíří do baráže.

Všechny kluby se v základní části utkají každý s každým doma-venku. Po 36 kolech se základní část rozdělí, prvních deset týmů postoupí do nadstavbové skupiny o play-off. V ní si zahrají každý s každým dvakrát doma-venku, nejlepší čtyři týmy postoupí přímo do čtvrtfinále play-off. Celky na 5. - 10. místě spadnou do předkola. V něm je doplní dva nejlepší týmy z druhé nadstavbové skupiny, která bude čítat celky na 11. - 19. místě po základní části, i v této skupině si zahrají každý s každým dvakrát doma venku.

Pro celek na 13. příčce sezóna skončí, tým, který se umístí po nadstavbě osmnáctý a devatenáctý sestoupí do 2. ligy. Mužstva na 14. - 17. místě se utkají systémem play-down o udržení, nejhorší klub čeká rovněž přímý sestup, druhý nejhorší pak bude muset uhájit prvoligovou příslušnost v baráži proti vítězi 2. ligy.

Tak zní současný návrh prvoligových celků, definitivní slovo ale bude mít Český svaz ledního hokeje. Ten rozhodne také o tom, jakým způsobem bude mít vítěz Chance ligy postoupit do nejvyšší soutěže. Asociace profesionálních klubů ledního hokeje navrhla systém baráže.