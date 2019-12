Jak byste zhodnotil utkání proti Litoměřicím?

Derby s Litoměřicemi je vždy vyhrocené a ani tentokrát to nebylo jinak. Trenér nám říkal, že derby nemá favorita, ale tým, který víc chce, vyhraje. Ráno na předzápasovém tréninku jsme si řekli několik věcí, které se projevily v zápase.

Co přesně jste si řekli?

Hovořili jsme o tom, jak jednotliví hráči přistupují k tréninkům a zápasům. Myslím, že je důležité, abychom tvořili dobrou partu.

V čem byly největší rozdíly mezi týmy?

Řekl bych, že určitá bojovnost nám pomohla. Snažili jsme se hrát dobře defenzivně, inkasovali jsme dva góly. Gólman David Stahl zachytal výborně, podržel nás.

Zlomový moment byl gól do prázdné branky, že?

Myslím si, že ano. Dali jsme ho zhruba minutu a půl před koncem zápasu, dostali jsme se do vedení 4:2, což soupeře položilo.

Z posledních dvou zápasů má Slovan šest bodů. Díky čemu to je?

Přijde mi, že jsme začali více plnit to, co po nás vyžadují trenéři. Nevypustíme ani jeden souboj, bojujeme, vracíme se. Pomalu se Ústí začíná zvedat, nepůjde to hned. Ale poslední dva zápasy vypadaly velmi dobře.

Odráží se lepší výsledky také na atmosféře v kabině?

Jednoznačně ano. V kabině je po výhrách daleko čistější vzduch. Díky výhrám si začínáme více věřit a jsme klidnější. Chci, abychom si dobré výsledky přenesli i do druhé poloviny soutěže.

Derby s Litoměřicemi zakončilo domácí zápasy první části sezóny. Jaká byla?

Z naší strany moc dobrá nebyla, z 29 zápasů jsme získali 25 bodů. Neměli jsme dobrý začátek, navíc jsme prohrávali domácí zápasy, což bychom neměli. Tady v Ústí bychom měli před našimi diváky bodovat.

Nyní budete hrát proti týmům z dolní poloviny tabulky. Může to být pro tým výhoda?

Všichni víme, že v horní části tabulky jsou velmi silné týmy, které mají zkušené a šikovné hráče. Na výsledcích je to také vidět. Ještě se hraje o velké množství bodů.