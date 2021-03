Hokejový klub North Wings Ústí nad Labem, kde hrají studenti Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, daroval krev v Masarykově nemocnici. Je to už několikátá charitativní akce, jíž se tento tým účastnil.

Příkladem šli tentokrát trenér Lukáš Místecký společně s hráči Hanušem Petržílkou, Tomášem Stuchlým, Davidem Dyršmídem a Lukášem Sajdlem. Pro většinu z nich to byla první podobná zkušenost. „Jsme rádi, že se tato akce uskutečnila. Byla to pro nás nová zkušenost, ale určitě to můžeme doporučit každému. Nebolelo to a personál byl profesionální a příjemný. Je to ta nejmenší věci, kterou můžeme pomoci dobré věci,“ popsal Lukáš Místecký.

„Chtěl bych moc poděkovat hráčům univerzitního hokejového týmu HC North Wings, že se rozhodli darovat krev. Bylo by dobře, kdyby se přihlásili i další sportovci, protože se dostane dárcovství do povědomí,“ přál si primáři oddělení Jiří Masopust. „Jsou stále pacienti, kteří potřebují pomoci,“ dodal.

Ruku k dílu přiložil i hlavní partner Univerzitní ligy ledního hokeje, jíž se Severočeši účastní, firma Kaufland. Zaměstnanci oddělení dostali od hokejistů také dárkové balíčky a poukázky na nákupy v tomto obchodním řetězci jako poděkování za odvedenou práci v těžké době.

NEPOMÁHALI POPRVÉ

Ani zdaleka se nejedná o jedinou pomoc tohoto celku. Kapitán Patrik Balcar spolu s Ondřejem Pšeničkou a opět Hanušem Petržílkou nedávno přivezli obědy zaměstnancům Kliniky anestesiologie, perioperační a intenzivní medicíny a také na odběrové oddělení ústecké nemocnice.

Spolupráci během této akce zajistil další sponzor, tentokrát přímo ústeckých hokejistů, a sice Restaurace Tyršovka.

SPOLUAUTOR: TOMÁŠ SUCHÁNEK