"Dneska se zápas hodnotí těžko, protože jsme prohráli nejmenším rozdílem 0:1. První třetina byla vyrovnaná, druhá patřila Šumperku, byl lepší," načal hodnocení jeden z domácích koučů Jan Čaloun. "Nicméně ve třetí třetině jsme si začali vytvářet šance a hrát agresivní hokej. Začali jsme více střílet, měli jsme větší tlak do brány. Bohužel se nám puk neodrazil na hokejku nebo jsme to nedomlátili do branky. Zápas rozhodla jedna střela od modré čáry. Nevím, jestli byl puk tečovaný, nebo prolétl přímo, na to se musíme podívat," dodal zklamaně.

Ústečtí tak ztratili výhodu domácího prostředí a je jasné, že chtějí-li sérii ovládnout, budou muset odpovědět minimálně jednou výhrou v Šumperku. Jistotou také je, že se celá série vrátí zpět na sever Čech. Hrát se bude ve čtvrtek 17. března, za jakého stavu je zatím ve hvězdách.

Hokej, Chance liga, play-down, 2. zápas:

Slovan Ústí nad Labem - Šumperk 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 50. Pěnčík (D. Kindl).

Rozhodčí: Kostourek, Micka – Roischel, Štofa. Vyloučení: 6:8. Využití: 0:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 1290. Střely na branku: 23:17.

HC Slovan Ústí nad Labem: Hamalčík – J. Drtina (A), Kottek, Vladimír Brož (A), Záruba, Trefný, E. Mareš – Trávníček (C), Vrdlovec, Š. Bláha – O. Bláha, T. Urban, D. Tůma – Bernat, Milfait, Jouza – T. Čermák, Severa.