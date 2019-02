Ústí n. L. - Slovan dřel, bojoval. Vsetínu ale podlehl po nájezdech a play-off se vzdálilo o další bod.

Bitva o osmičku. Nebo aspoň o naději. Slovan pod Tomášem Marešem znovu bodoval, jenže se Vsetínem na nájezdy prohrál, ačkoliv dokázal smazat dvoubrankové manko.

V první třetině se hrál vyrovnaný hokej, Ústí mělo své šance, zejména ve třech přesilových hrách, jenže žádnou nevyužilo. Naopak Vsetín z první vážnější šance udeřil. Zmatku před brankářem Dlouhým využil Kucharczyk, jenž nezaváhal. Ústí mělo několik výtečných příležitostí ke srovnání, jenže žádnou nevyužilo. Melka v samostatném úniku branku netrefil, skvělé sólo Merty skončilo ranou těsně nad břevno. Když svou početní výhodu nevyužil v závěru ani Vsetín, šlo se do kabin za stavu 0:1.

VSTALI Z MRTVÝCH

Ústí vstoupilo do druhé periody s cílem srovnat nepříznivý vývoj, jenže krátce po jejím začátku navýšil skóre po pěkné, rychlé akci z brejku opět Radim Kucharzyk a se Slovanem to vypadalo zle nedobře. Tím spíš, když Slovan nevyužil ani čtvrtou přesilovku.

Jenže chvíli na to ujel obraně hostů Volf, puk se dostal k Jiřímu Severovi a ten do prázdné branky vstřelil gól naděje. Domácí jejich první úspěch nabudil a rázem byl Slovan lepším mužstvem. Do samostatného úniku se protáhl Merta, ovšem tváří v tvář brankáři neuspěl, Slovan pak nevyužil ani pátou výhodu jednoho muže v poli.

Ta šestá už však našla uplatnění, vteřinu před koncem prostředního dějství se ve zmatku před Horčičkovou brankou zorientoval nejlépe Gengel a k obrovské radosti domácího publika srovnal na 2:2. Slovan tak doslova vstal z mrtvých a do poslední části vstoupil s jasným cílem, dorazit nalomeného soupeře a dokonat obrat.

Hned v úvodu ale musel čelit dvojnásobné přesilovce Vsetína, kterou však ustál. Přesto Vsetín stupňoval svůj tlak, jenže nakonec to byli přeci jen domácí, kdo mohl rozhodnout. Půl minuty před koncem se řítili ve čtyřech na jediného obránce, šanci však trestuhodně zahodili! V posledních sekundách nezvládl svůj únik ani tísněný Severa, a tak se šlo do prodloužení. V něm přežilo Ústí přesilovku soupeře a zápas tak musely rozhodnout až samostatné nájezdy. Ústí neproměnilo ani jeden, a tak ztrácí na Vsetín už 9 bodů.

Hokej, WSM Liga, 40. kolo:

Slovan Ústí – VHK Vsetín 2:3sn (0:1, 2:1, 0:0, -0:0, 0:2 s.n.)

Branky a nahrávky: 28. Severa (L. Volf, M. Vágner), 40. Gengel (Bernad, Davídek) – 9. Kucharczyk (Holomek, Protasenja), 23. Kucharczyk (Kopta, Žák), rozhodující nájezd: Podešva.

Rozhodčí: Sýkora, Škrobák – Votrubec, Ševic. Vyloučení: 6:8. Využití: 1:0. V oslabení: 0:0. Střely: 32:37. Diváci: 609.

Slovan Ústí: Dlouhý (Volke) – Zdvořáček, Weinhold, Vágner, Vaněk, Mlčoch, Bernad, Brož – Volf, Gengel, Navarra – Macek, Jandus, Chalupa – Melka, Davídek, Najman – Severa, Merta.

Vsetín: Horčička (Šurý) – D. Krenželok, Frolo, Dundáček, Holomek, Žák, Ondračka – Podešva, Šilhavý, Illéš – Vávra, Březina, Slováček – Markovič, Kopta, Karafiát – P. Beránek, Protasenja, Vítek – Kucharczyk.