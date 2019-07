Ústecké hokejisty čeká další přípravný zápas. Ve čtvrtek nastoupí v Chomutově, začíná se v 17:30.

Ústečtí hokejisté (žlutí) doma prohráli s Chomutovem 3:4. | Foto: Deník/ Karel Pech

Slovan v prvním přípravném zápase hrál v Kadani, kde sice dvakrát prohrával o dvě branky, ale nakonec dokázal vyhrát 8:4. Za žlutomodrém se dvakrát prosadili Jaroslav Roubík, Tomáš Vildumetz, Martin Tůma a Jiří Severa. „Je to první utkání, takže úplně to hodnotit nelze. Nechali jsme jednu celou pětku doma, hrajeme na tři formace a do Chomutova to zase prostřídáme, abychom byli v nějakém tempu,“ sdělil pro oficiální klubové stránky Slovanu asistent trenéra Vladimír Evan.