Kde kdo už před startem ligy ústecké hokejisty odsuzoval, všem kritikům ale svěřenci Tomáše Mareše a Vladimíra Evana vytřeli zrak. Z haly v Edenu si vezou dva body za výhru 2:1 v prodloužení, kterou trefili Pšenička a kapitán Roubík.

Po trefě hostujícího Pšeničky v 17. minutě se dlouhou dobu zdálo, že to bude vítězný gól. I díky úžasnému výkonu ústeckého brankáře Davida Stahla, na něhož šlo za celý zápas 50 střel! Propustil však jedinou, v 56. minutě srovnal z dorážky Kuťák a poslal zápas do prodloužení. V něm ale ujel po pravé straně Roubík a jako správný kapitán přisoudil svému týmu bonusový bod.

"Na to, že se jednalo o první utkání, do toho oba týmy vlétly hodně ofenzivně. V první třetině to byla plejáda brankářských zákroků, v té druhé nás od zhruba desáté minuty dostala Slavia pod obrovský tlak. Snažili jsme se rozkouskovat hru, i přesto měl ale soupeř spoustu šancí a my můžeme děkovat jen Davidu Stahlovi," velebil výkon strážce ústecké svatyně jeden z ústeckých koučů Vladimír Evan. "Třetí třetina už byla vabank, stejně tak prodloužení. Troufám si říct, že dnes vyhrál šťastnější tým," dodal.

Hokej, Chance liga, 1. kolo:

Slavia Praha - Slovan Ústí nad Labem 1:2pp (0:1, 0:0, 1:0, -0:1p)

Branky a nahrávky: 56. Kuťák (J. Novák) – 17. Pšenička (Vildumetz), 62. Roubík (Kružík, Vl. Brož)

Rozhodčí: Čáp, Pavlovič – Hnát, Štofa. Vyloučení: 3:5. Bez využití. Střely na branku: 50:31.

Slovan Ústí nad Labem: Stahl – Müller, Zelingr, Vl. Brož (A), Hes, Veber, D. Málek, M. Zdvořáček – Vildumetz, Pšenička, J. Havel (A) – Severa, Roubík (C), Kružík – O. Procházka, D. Merta, Maršoun – Wojnar, Kalaj, O. Bláha.