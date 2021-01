Litvínov prohrával už po 44 sekundách, kdy gólovou střelu Beránka potvrdilo video. Verva ale dokázala otočit. V 10. minutě srovnal Lukeš a po přestávce poslal hosty do vedení Cibulskis. Už po čtyřech minutách ale bylo znovu srovnáno.

V 42. minutě vrátil Vervě náskok bombou od modré čáry Štich. Sváteční střelec za dalších pět minut zvyšoval už na 4:2. Mikúš sice bleskově odpověděl, ale následně posila Žejdl poslal hosty opět do dvoubrankového vedení, ale Vary zbraně nesložily a dotáhly se na rozdíl branky v čase 58.42 díky Flekovi. Naštěstí pro hosty to ze strany domácích už na více nestačilo. Tři body už si Verva pohlídala a orazítkovala je trefou do prázdné branky z hole Pospíšila.

Myšák zůstal v zámoří

Hokejisté Litvínova přišli o talentovaného útočníka Jana Myšáka. Kapitán reprezentační dvacítky, kterého draftoval Montreal Canadiens, zůstal po juniorském šampionátu v Kanadě. Myšák se rovnou přesunul k juniorskému klubu Hamilton Bulldogs, kde se bude připravovat na start OHL.

„Zástupci Canadiens si přáli, aby Honza zůstal v Kanadě a připravoval se tam na novou sezonu. Z Edmontonu proto odletěl do Hamiltonu, kde bude trénovat a čekat, až zahájí nový ročník Ontario Hockey League,“ uvedl hráčův agent Michal Sivek.

Myšák odehrál za mateřskou Vervu v letošní sezóně jedenáct zápasů, ve který zaznamenal jednu asistenci. Na šampionátu v Edmontonu si přispal v pěti zápasech dva góly a jednu asistenci.

„S Honzou se pracovalo výborně, je to mladý kluk, který ví, co chce. Dával do zápasů i tréninků vše. Přejeme mu, ať si jde za svým snem a budeme mu držet palce,“ řekl hlavní trenér Vervy Vladimír Országh. „Nebude to mít za mořem jednoduché. Má ale obrovskou výhodu, že byl vysoko draftovaný, že do něj bude organizace vkládat naděje a bude s ním pracovat,“ dodal.

„Věříme, že se Honzovi podaří splnit svůj sen, dostane se do NHL a naváže na litvínovské legendy klubu. V Litvínově má vždy dveře otevřené,“ doplnil generální ředitel klubu Pavel Hynek.