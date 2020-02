Legendární litvínovská lajna Lukeš – Hübl – Jánský se rozpadá a zase dává dohromady. Zatímco „dvojčata“ Viktor Hübl a František Lukeš zůstávají stále věrní černožlutým barvám, Peter Jánský kočuje. Loni vystřídal Kadaň, Ústí a Litoměřice. A právě z prvoligových Kališníků si kouč Vladimír Kýhos vytáhl Jánského zpátky do Litvínova. Skoro po roce se tak obnovila spolupráce strůjců zlata, kterým to spolu vždy náramně klapalo. A nic na tom nemění ani věk – dohromady jim je už 112 let!

„Jsou to hezké vzpomínky, ale teď už se na to dívám jen na youtube, škoda, že už mi není devětadvacet,“ směje se 34letý Jánský. „Bývali jsme obávaný útok, to je pravda. Kluci ještě pořád jsou nebezpeční, ale já už ne,“ culí se bývalý reprezentant, který zatím stihl odehrát za Vervu čtyři zápasy. Pomohl skolit mistrovský Třinec a Hradec. Obnovenou spolupráci si užívá. „Je to sice jen na pár zápasů, ale jsem rád, že si můžeme zase zahrát spolu.“

Chemiky drží nad vodou hlavně nejstarší z tria forvardů. 41letý Hübl skóroval v posledních třech vyhraných zápasech v řadě, po kterých se Litvínov odpoutal z poledního místa. „Je to výjimečný hráč, to všichni ví. Klidně by mohl hrát do pětačtyřiceti,“ má jasno Jánský.

Extraligový rekordman Hübl bere svoje góly a přihrávky s nadhledem. „Jsem rád, když pomůžu, ale osobní statistiky mě nezajímají. Góly a body můžu počítat až po kariéře. Teď je nejdůležitější záchrana. To je jediný cíl, za kterým společně jdeme,“ velí. „Pěkný konec tahle sezona mít nebude, ale hlavně ať se nespadne,“ přeje si Hübl.

Verva se třemi výhrami udělala velký krok k záchraně. Pokud v úterý zvládne i dohrávku doma s Hradcem, bude mít čtyři kola před koncem osmibodový náskok na poslední Kladno. „Nikdy neříkej nikdy, ale vypadá to, že už to dotáhneme,“ věří Jánský, který poslední zápas proti Varům nehrál. „Přišel jsem do kabiny a moje jméno nebylo na tabuli,“ krčí rameny. Jánský nevěří, že by se do Litvínova příští sezonu vrátil nastálo. „Smlouvu mám v Litoměřicích. Jsem rád, že teď můžu Litvínovu pomoct, ale co bude po sezoně, to nevím. Litvínov to asi nebude.“

Legendární útok Litvínova:

#16 František LUKEŠ, 37 let, 773 zápasů za Litvínov

#28 Viktor HÜBL, 41 let, 930 zápasů za Litvínov

#86 Peter JÁNSKÝ, 34 let, 498 zápasů za Litvínov