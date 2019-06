Jednatel Slovanu Ústí nad Labem Vladimír Evan je kladenským odchovancem, a proto je rád, že ústecký klub, kde už pracuje spoustu let, se právě s Rytíři dohodl na spolupráci. Koneckonců Evan se výborně zná se všemi lidmi z kladenského vedení, pro svou pohodovou povahu má dveře ve středočeském městě vždycky otevřené.

Zrodila se spolupráce mezi kluby až těsně po úspěšné kladenské baráži, nebo jste jednali už dříve?

S Kladnem jsme už spolupracovali, ale v minulých letech to byla spíš Mladá Boleslav, protože byla v extralize a tam jsou možnosti střídavých startů bez časového omezení. Od změny si slibujeme, že Kladno výborně pracuje s mládeží a mladí, kteří k nám budou chodit, budou motivováni snahou vrátit se do extraligy. Pro naše kluky zase může být motivací zahrát si extraligu v Kladně.

Jak se to projeví na sportovních cílech Slovanu?

Měli jsme hodně nepovedenou sezonu a samozřejmě ji chceme napravit. Je tady nový systém ligy, kdy kromě šesti týmů postoupí do play off další dva z předkola. A my bychom si play-off rádi zahráli.

Jaromír Jágr nevyloučil, že si sám za Ústí zahraje. Co vy na to?

Je to otázka pro něj, nicméně pokud by se tak stalo, bylo by to pro Ústí to nejlepší, co by mohlo nastat.

Jak vůbec vzpomínáte na své kladenské působení?

Na Kladno vzpomínám velmi rád. Vyrůstal jsem tady, dvakrát pomohl týmu k návratu do nejvyšší soutěže. V roce 1985 jako hráč, v roce 2002 jako asistent trenéra Zdeňka Müllera. Proto mám výborné vzpomínky.

Potěšil vás letošní postup Kladna do extraligy?

Hodně. I kvůli naší spolupráci, o které jsme se bavili už před pěti roky, kdy ale Rytíři bohužel sestoupili. Tím byla spolupráce omezena, přesto kdykoliv jsme potřebovali, tak nám Kladno vyšlo vstříc.

Na vztazích se neprojevilo ani to, že jste Kladnu v první lize uštědřili několik bolestivých porážek včetně té z play off před třemi lety?

Dnes je to už úsměvné, tenkrát ale rozhodovali kladenští hráči v dresu Ústí, ať už to byli Jirka Kuchler, Petr Tenkrát, či Tonda Melka. Na střídačce byl Míra Mach. Ale je to sport, Kladno k tomu tak přistoupilo a naše vztahy zůstaly v pohodě.