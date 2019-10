Sedmnáctiletý Kale Costa, který se do paměti ústeckých hokejových fanoušků zapsal jako Australan, jehož snem je zahrát si slavnou NHL, má za sebou první start v hokejové extralize.

Jeho příčina je trochu atypická, o to víc se možná jeho fanouškům zaryje do paměti. Pardubické Dynamo totiž postihla akutní střevní virová epidemie a klubový lékař vyhlásil několikadenní karanténu. Východočeši požádali o přeložení zápasu v Karlových Varech, to však jejich soupeř odmítl a Pardubice tak musely nasadit k zápasu kompletní juniorský tým, jenž měl navíc odehrát derby v Hradci Králové, a za nějž od loňské sezóny nastupuje i Costa.