Proti Děčínu šlo o první porážku. Jak hodnotíte dosavadní přípravu?

Myslím, že celkově to jde zatím podle našich představ. Znovu ale zmiňuji, že jsme zhruba mínus týden až 14 dnů oproti ostatním týmům, ale to nehraje žádnou roli v tom, zda budeme nebo nebudeme disciplinovaní. To je o každém hráči individuálně jak k tomu přistoupí, tak to bude vypadat na ledě. Ale celkově vypadá příprava velice dobře, vyhýbají se nám i zranění a myslím tedy, že by to mohlo být na první zápas slušně nachystané.

Ačkoliv o výsledky v přípravě úplně tolik nejde, souhlasíte, že může jít zároveň i důležitou facku, která může být pro tým prospěšná?

Výsledky úplně důležité nejsou, ale zároveň i jsou. Ta facka určitě přišla v pravou chvíli a potřebovali jsme ji, ale je teď otázkou, jak si ji hráči přeberou v hlavách a jak moc velká rána to byla, aby se to příště neopakovalo. Znovu říkám, že se nám líbí naše hra pět na pět, kdy soupeře přehráváme a jde znát, že máme kvalitu, ale jakmile sklouzneme do nesmyslných vyloučení, jde výkon o čtyřicet či padesát procent dolů a soupeři těchto kvalit to budou trestat. Na to se tedy musíme připravit a odbourat to.

V přípravě chodí i poměrně hodně fanoušků, s Děčínem jich dorazilo 928. Co říkáte na divácký zájem?

Je to pěkné a jsme za to strašně rádi. Těší nás, že to lidé nevzdali a stále za námi stojí. Osobně si pamatuji když jsem hrál, že tu chodilo čtyři i pět tisíc lidí a ta atmosféra byla vynikající. Hokej k tomuto městu patří, lidé to tak mají naučené, baví je to a chodí rádi. A i když to před pár měsíci vypadalo hodně zle, tak to nevzdali a pořád věřili, za což jim můžeme poděkovat. Doufám, že v nadcházející sezóně je za to potěšíme a nezklameme je.