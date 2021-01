Ústečtí hokejisté prodloužili famózní domácí bilanci. Na svém ledě totiž bodovali v devíti z posledních deseti případů, výhru v základní hrací době si odvezla pouze Třebíč. Dalším neúspěšným dobyvatelem tvrze Slovanu se ve středečním duelu 22. kola Chance ligy stal Frýdek-Místek, který v Ústí prohrál 2:4.

Hokejisté HC Slovan Ústí nad Labem ilustrační | Foto: Deník / Vilém Maruš

Klíčová byla druhá perioda, v níž Ústečtí odskočili o dvě branky. Osobní statistiky o tři kanadské body vylepšil domácí forvard Martin Tůma, jenž domácí dostal do vedení a přidal další dvě asistence. Frýdek-Místek se sice pět minut před koncem díky Milanu Mikulíkovi dostal ke kontaktní brance a znovu do hry, avšak tříbodový zisk pečetil 63 vteřin před koncem základní hrací doby při power play střelou do prázdné branky ústecký útočník Štěpán Matějček.