"Myslím, že je to logické a správné rozhodnutí. Své zdraví musí nyní chránit jak sportovci, tak fanoušci,“ řekl Ústečan Lukáš Běhounek, jenž ví, o čem mluví. Před lety sám utrpěl vážný úraz s dlouhou rekonvalescencí.

Jste vášnivým sportovním fanouškem ve všech možných odvětvích. Co pro vás i po vážném úrazu, který jste v minulosti utrpěl, sport znamená?

Je to velká a důležitá část mého života. Nejen, že sleduji v televizi sport jako takový, ale osobně navštěvuji i řadu zápasů regionálních celků. Navíc syn nedávno začal hrát závodně fotbal a i já se snažím si občas nějaký sport zahrát.

Takže příležitost dostat se na světový šampionát v hokeji jste jistě uvítal…

Samozřejmě a popravdě jsem to vůbec nečekal. Celé to ale začalo úplně jinak.

Povídejte…

S bratrem jsme se rozhodli, že bychom jako sportovní fanoušci měli navštívit nějaký pořádný zápas hokejové a fotbalové reprezentace. První byla fotbalová kvalifikace, což jako dárek k narozeninám vymyslela moje rodina. Řekli, že jedeme na večeři, já s bráchou jsme sedli do jednoho auta a přítelkyně se švagrovou do druhého. Najednou nám jen zamávaly s tím, ať si to užijeme, brácha najel na dálnici a k mému překvapení jsme jeli do Prahy na fotbal. Dárek v podobě zájezdu na hokejové MS už pak na sebe nenechal dlouho čekat.

To bylo v Dánsku, kde jste shlédl krom zápasu se Švédy i derby se Slováky. Jaké vzpomínky máte na střetnutí s našimi východními sousedy?

Úžasné! Ačkoliv jsme se s jejich fanoušky nikdy neviděli, hned jsme se dali do řeči. Během zápasu pak byla atmosféra naprosto fantastická. Lepší zápas si podle mě člověk vybrat nemůže.

Takže nepanovala žádná rivalita?

Určitě ne. Byly tam dokonce chvíle, kdy jsme my chvíli fandili Slovákům a pak zase oni chvíli nám. Bylo to jiné než proti Švédům nebo jiným týmům. Řekl bych, že i tady šlo vidět, že tyto dva národy mají společnou minulost a že k sobě pořád patří.

Co ještě si z Dánska vybavíte?

Překvapilo mě, jak byli Dánové vstřícní. Poradili, pomohli, pokud člověk třeba ve fanzóně nevěděl, jak chutná některá místní specialita, a zda si ji má koupit, dostal nejdříve zdarma ochutnat. Celkově ta mentalita je tam jiná. Nadchlo mě ale i tamní prostředí a samozřejmě první cesta trajektem v životě.

Zmínil jste tamní speciality, jaké byly? Bylo něco, co jste opravdu nepozřel?

Jako všude vám něco chutná a něco ne. Pamatuji si ale na jednu věc, která vypadala jako rybí salát, ale k němu to asi mělo opravdu daleko. Strašně to smrdělo a jíst se to fakt nedalo, byť jsem to alespoň ochutnal. Bylo to tak nechutné, že jsem už i zapomněl, jak se to jmenovalo (smích).

Loňský šampionát se konal na Slovensku. Bylo to organizačně jednodušší?

Dá se říct, že ano. Bratr bydlí na Moravě, takže jsem bydlel u něj, i cesta byla výrazně kratší. Bylo to ale výrazně dražší, a to ve všech směrech, na čemž jsme se shodli i s jinými fanoušky. To byla věc, která mě trochu zklamala.

Když mluvíte o jiných fanoušcích, jaké s nimi máte zkušenosti? Po městě se jich jistě potuluje celá řada, i když jejich národní tým zrovna nehraje…

To máte pravdu. Po cestě z hotelu ke stadionu nebo do fanzóny jich potkáte mraky a většina z nich je vážně přátelská. Výjimkou není žádost o fotku, fanynky vám při ní dají pusu, prostě pohodová atmosféra ve všech směrech. To je na tom to úžasné, každý by si to měl vyzkoušet.

Kdybyste měl oba šampionáty porovnat, který ve vás zanechal větší dojem?

Určitě Dánsko. Byl to můj první šampionát, navštívil jsem atraktivnější zápasy a hlavně tam byl ten zážitek ze zápasu se Slovenskem. Celkově tam byla i lepší úroveň.

Co všechno je vůbec potřeba naplánovat a zařídit a jak dlouho před šampionátem cestu řešíte?

Tohle většinou zajišťuje brácha, ale už někdy na sklonku léta. Zhruba měsíc po předchozím MS už jsou vypsané zájezdy či prodej vstupenek a pokud chcete na nějaký opravdu atraktivní zápas, bývá zhruba půl roku před šampionátem vyprodáno.

Takže využíváte cestovní a zájezdové agentury?

Do Dánska tomu tak bylo, na Slovensko to bylo spíše na vlastní pěst.

A co je podle vás lepší?

Za mě cestovní kancelář. Zajistí vám ubytování, jídlo, dopravu, pojištění, s nadsázkou se dá říct, že jim dáte seznam, na který zápas chcete jet, co požadujete a oni všechno zařídí. Rozhodně je to jednodušší.

V daný čas jistě hostitelská města žijí hlavně šampionátem, ale má člověk čas se porozhlédnout kolem i mimo hokej?

Záleží, za jakým účelem tam jedete. Čas na to určitě je, ale pro nás byla hlavní ta sportovní stránka, takže jsme si pořídili ještě vstupenky na utkání jiných reprezentací a chtěli jsme si užít hlavně hokejovou atmosféru.

Letos jste měl jet do Lausanne, nakonec ale musíte cestu odložit kvůli pandemii koronaviru …

Samozřejmě mě to hodně mrzí, protože do Švýcarska jsem se těšil, ale je to logické a správné rozhodnutí. Své zdraví musí nyní chránit jak sportovci, tak fanoušci.

Už víte, zda pojedete i za rok, nebo je zatím brzy na takové úvahy?

Pokud by to bylo jen odložené a hrálo by se za rok ve Švýcarsku, tak bychom určitě jeli. Jenže Švýcarsko je vyškrtnuté úplně a za rok se bude hrát v Bělorusku a Lotyšsku. Tam jsme se s bráchou ještě nedomluvili a budeme to řešit.

Předpokládám, že mistrovství světa na vlastní kůži je zážitek, souhlasíte?

Jednoznačně, ta atmosféra, a nejen kolem zápasů České republiky, vás pohltí. Každému bych to doporučil, ačkoliv někdy mám pocit, že se nevracím k sobě domů. (smích)

Jak to myslíte?

Vždycky, když odjedu, moje partnerka doma vymyslí nějaké úpravy. Jednou jsem tedy přijel do úplně jiné ložnice, jindy byl zase nový obývák. Ženy si zkrátka vždycky najdou způsob, jak zařídit domov podle svého. (smích)

Je mistrovství drahá záležitost? Kolik si zhruba musí člověk připravit peněz?

Zatím, včetně plánů na letošní Švýcarsko, se nám potvrdilo, že čím je to blíž, tím je to paradoxně dražší. Myslím ale, že to nejsou nějaké šílené částky, je to zkrátka forma dovolené a zážitku. A když už na šampionát jedete, zkrátka tam něco utratíte a nepřemýšlíte nad tím.

V roce 2024 má hostit MS opět Česká republika, vyrazil byste i tam, nebo si myslíte, že to má člověk na domácí scéně i tak z první ruky a je lepší vycestovat a poznat jiné země?

Já si myslím, že pořadatelskou zemi vždy zachvátí hokejové šílenství, takže jste tak či tak v centru dění. Pokud se dostanete k nějaké možnosti vstupenek, jako třeba firemní benefit, výhra v soutěži, tak samozřejmě půjdete, ale jinak bych řekl, že je lepší ta druhá možnost a užít si naživo atmosféru v jiných zemích. Už jen proto, že sehnat vstupenky na Čechy během domácího mistrovství je nesmírně složité, protože jsou hned pryč.

Uzavřeme to tím, co jsme zmínili na začátku. Mluvil jste i o touze navštívit velký fotbalový zápas. Neuvažujete tedy, že byste za letošní ušetřené peníze navštívil příští rok, krom případného MS v hokeji, i fotbalové EURO?

Hrajeme si s touto myšlenkou, ale zatím nic potvrzeného nemáme. Určitě bych se toho ale nebál, Češi hrají mimo jiné v Anglii, tam bych se na fotbal podíval rád.

Lukáš Běhounek

• Vášnivý sportovní fanoušek z Ústí nad Labem.

• Společně s bratrem se vypravil na poslední dvě mistrovství světa v hokeji.

• Po Dánsku a Slovensku měl letos v plánu třetí účast na MS ve Švýcarsku. Překazila mu ji pandemie koronaviru.