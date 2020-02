Fantomas proto teď raději jezdí na extraligu do Kladna, kde válí jeho největší oblíbenec Jaromír Jágr. „Ani tam na tom nejsou s extraligou dobře, ale já pořád věřím, že to dají,“ doufá Fantomas, který slíbil, že odloží masku až tehdy, když skončí Jágr.

Vasil Simkovič jako majitel firmy Termo+ podporuje několik ústeckých sportů a teď se dohodl na spolupráci i s Jágrovým Kladnem, kam jezdí na zápasy v dresu Rytířů v číslem 68, který vyměnil za ten reprezentační. Však mu ho také osobně předal JJ68 k nedávným čtyřicátinám. „A moc si toho cením. Já jsem sice RepreFantomas, ale Jarda Jágr přece byl i velkou postavou národního týmu. A protože je z Kladna, musel Fantomas za ním, aby se mu přiblížil. Jaromír je můj život,“ říká zpomaleným hlasem skutečně připomínajícím Fantomase.

Simkovič fandil sportu odjakživa, už jako kluk hltal přenosy nejen z hokeje, ale i fotbalu, tenisu a dalších sportů. Bavilo všechno, a když se otevřely hranice, hurá na světové akce!

První bylo fotbalové Euro v Anglii, jenže tam ještě Scottland Yardu nekontroval a lorda Rashforda ušetřil. Fandil Čechům v jejich jízdě do finále, zatím bez masky. „Tu jsem si pořídil až před hokejovým šampionátem v Lillehameru v roce 1999. Tehdy to bylo u nějakého stánku na holešovické nádraží,“ vybavuje si. „Masku jsem pořídil jako dárek k narozeninám, jenže doma ji nikdo nechtěl,“ vzpomíná. „Filmy s Fantomasem jsem samozřejmě sledoval už v mládí, ale že někdy budu vystupovat v této podobě to mě ani ve snu nenapadlo,“ líčil v rozhovoru pro Deník.

Šampionát byl zlatý a Fantomas začal brát světová mistrovství osobně. „Jen o rok později v Petrohradu jsem scházel, já se do Ruska bál, neměl jsem ještě svou nejnovější zbraň,“ směje se Fantomas.

Od té doby už nescházel nikdy. Fanoušci ho milují, seznámil se s hráči. Některým i půjčil svou masku, v Chomutově mu je dělají na míru. „Mám schovanou masku z roku 2010 z Německa, přímo z finále,“ dodává hrozivý dobrák Simkovič.