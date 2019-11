Právě probíhá v Chance lize čtvrtfinále play off mezi Slavií Praha a Slovanem Ústí nad Labem. Pražané v něm vedou 3:0 na zápasy a zoufalé Ústí, ve snaze zvrátit sérii, vsadí na nesportovní cestu - krok od vyřazení pošle vedení severočeského celku na pokoj Slávistů prostituky. Realita? Nikoliv. To si jen tvůrci populárního hokejového seriálu Lajna pohráli s dalším dílem.

Seriál Lajna | Foto: kino Scala

Internetový seriál Lajna veřejnost zná už od roku 2018, kdy běžela první série. Jeho hlavní postavou je trenér Luboš Hrouzek, kterého hraje Jiří Langmajer. Hrouzek je šampionem z Nagana se zkušenostmi z NHL, v úvodní řadě koučuje Havířov. S tím by rád vybojoval postup do extraligy. Současně Hrouzek starší trénuje svého syna a sní o jeho draftování do NHL.