To už byl se svým kamarádem na severu sám, ostatní fandové Komety se po závěrečné děkovačce s hráči vydali na dlouhou cestu domů. „To je naše výhoda, že když se hraje v Litvínově, tak to máme kousek,” uzavřel Dominik.

Z Ústí nad Labem se Kometu vydali podpořit věkem snad ještě studenti Dominik s Honzou. „Oba máme v Brně někoho z rodiny. Je ale časově náročný jezdit takhle za Kometou. Jinak už jsem byl všude, jezdím i do Brna,” rozpovídal se Dominik. „Já fandím Brnu od malička. Známe se i s ostatními fanoušky, hodně pomáhá internet, ten sbližuje. Dneska? Jo, dobrý. První třetina nic moc, ale pak tam napadaly nějaký haluzácký gól, v poslední třetině už to byl vabank, ale vyšlo to,” přizvukoval Honza.

To Pepa je pravověrný Brňák. „Jel jsem autem, obrážím takhle celou republiku. Byl jsem všude. „Výkon se zvedl, líbilo se mi to. Kromě té první třetiny. A konečně zachytal gólman,” chválil fanoušek ve středním věku.

Pod tři body oslavujícím brněnským kotlem se nejpyšněji procházel pan Karel z Mostu. Brno přijel podpořit kvůli Martinu Zaťovičovi. „On hrál před lety v Mostě. Dal mi hokejku, je to parádní kousek do mé sbírky,” usmíval se muž, kterému prý ostatní říkají Viky. „Kometa hrála dobře, hlavně ta druhá třetina byla fajn,” pokyvoval spokojeně. „Ale ten její vyrovnávací gól nohou platit neměl,” dodal.

