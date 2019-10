Hokejisté ústeckého Slovanu si uřízli další ostudu. Českým Budějovicím znovu nestačili, prohráli 1:8 a dali tak vzpomenout na nepovedený dvojzápas v polovině září, kdy nejprve vyhořeli 1:9 na jihu Čech, o dva dny později podlehli na svém ledě 1:7 Přerovu.

Slovan Ústí vs. Motor ČB, Chance liga 2019/2020 | Foto: Deník / Vilém Maruš

„Jasně se ukázala kvalita obou mužstev. Budějovice mají letos nejlepší kádr z celé ligy a dnes to všem ukázali. My jsme dnes hráli to, co jsme chtěli jen deset minut, poté to byla jednoznačná záležitost hostů,“ hodnotil trenér Tomáš Mareš.