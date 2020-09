Domácí nastoupili do zápasu Tipsport Unicupu trochu ostýchavě, což se jim v první dvacetiminutovce vymstilo, neboť Pražané nastříleli čtyři góly. Svěřenci Lukáše Místeckého a mistra světa Martina Štěpánka však zápas nezabalili, a dokázali ho pořádně zdramatizovat.

V prostředním dějství stáhli náskok soupeře na jediný gól, v závěrečné dvacetiminutovce prokázaly oba celky ofenzivní potenciál a domácí dokonce sahali po vyrovnání. Za stavu 6:7 však v čase 59:45 inkasovali gól do prázdné branky, navíc při risku bez brankáře tři vteřiny před koncem hosté přidali ještě jednu šťastnou trefu.

"V první třetině jsme byli trochu vyjukaní, myslím, že spousta kluků zažila takovou atmosféru vůbec poprvé. Přišlo celkem dost lidí, u nás se to projevilo velkým množstvím nepřesností," hodnotil návštěvu bezmála tří stovek diváků Lukáš Místecký. "O první přestávce jsme si trošku houkli, řekli jsme si, že budeme víc dodržovat taktiku a hlavně hrát víc do těla. Hráli jsme takový bezkontaktní hokej, což nebylo úplně podle našich představ," pokračoval. "V poslední části jsme sahali i po vyrovnání, ale možná nám trochu došly síly," dodal.

Pro North Wings šlo o první soutěžní duel, který navíc odehráli na domácí půdě. Po přípravných zápasech s juniorkou Litvínova a Chomutova nastoupili v poháru univerzitních týmů. "Pohár je určen pro kluby, které ho hrály loni. My a Pardubice jsme ale nováček, abychom do startu ligy nestály, domluvili jsme se s poraženými čtvrtfinalisty na jakémsi zápase ve skupině poražených," objasnil Místecký s tím, že ani v případě výhry by celek ústecké univerzity nikam nepostoupil.

Nový ročník Univerzitní ligy však začíná už za dva týdny, pro svěřence dua Místecký-Štěpánek však šlo jistě o cennou zkušenost.

Univerzitní hokej, Tipsport Unicup:

North Wings Ústí nad Labem - UK Hockey Prague 6:9 (0:4, 3:0, 3:5)

Branky a nahrávky: 21. Balcar (Sajdl), 26. Amirov (Kuchař), 34. Jarý (Balcar), 44. Brandner (Sajdl, Straka), 47. Kuchař (Brandner, Balcar), 57. Brandner (Sajdl, Straka) – 13. Svoboda (Glitta), 13. Mach (Velas, Rudolph), 17. Velas (Rudolph, Klinger), 20. Rubeš (Hanuš), 43. Volf (Velas, Svoboda), 44. Mach (Rudolph, Hanuš), 51. Klinger (Bořík, Hyršl), 60. Mach (Velas, Rudolph), 60. Rubeš (Bořík)

HC North Wings Ústí nad Labem: Šmehlík (Charvát) – Balcar (C), Straka, Jarý, Petržílka, Žižka, France, Stuchlý – Jindra, Kuchař, Gottfried – Amirov, Jarý, Sajdl – Dytrych, Brandner, Pšenička – Šimanovský. Trenéři: Místecký, Štěpánek

Rozhodčí: Vyštejn – Povová, Ševic. Diváci: 250