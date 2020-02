Druhou výhru v řadě, opět na domácím kluzišti, si připsali hokejisté ústeckého Slovanu. Frýdek-Místek porazili 3:2.

Domácí začali výborně a už v první části si po trefách Krliše a Svobody zajistili dvoubrankový náskok. O ten sice přišli z kraje druhé periody, kdy snížil Hladonik, jenže ještě v té samé třetině vrátil žlutomodrým klid Severa. Závěreční dějství přineslo boj plný tvrdých soubojů i úporné práce domácí obrany. Ta nakonec slavila úspěch, neboť kapitulovala pouze jednou, což Slovanu stačilo na tři body.

„Začátek zápasu byl vyrovnaný. Nám se povedlo dát gól, soupeř měl tlak, ale bez výsledku. Druhý gól nás uklidnil,“ hodnotil asistent domácího trenéra Jaroslav Roubík. „Oni pak museli dotahovat, možná měli i více ze hry, ale to skončilo díky naší dlouhé přesilovce,“ zmínil vyloučení Mikulíka do konce zápasu. „Díky tomu už se nedostali znovu do tempa.“

Hokej, Chance liga, 52. kolo:

Slovan Ústí nad Labem – Frýdek-Místek 3:2 (2:0, 1:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 5. Krliš (Kordule, Severa), 15. Svoboda (Tůma), 33. Severa (Zukal) – 21. Hladonik (J. Michálek, R. Szturc), 47. Martynek (Hrachovský).

Rozhodčí: Jechoutek, Micka – Bohuněk, Pechánek. Vyloučení: 3:2. Využití: 0:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 517. Střely na branku: 24:39.

HC Slovan Ústí nad Labem: Stahl (Hamalčík) – M. Vágner, Hes, Vl. Brož, Mareš, Zukal, Steinocher – Krliš, Mrňa, Kovařík – Filip, Svoboda, Tůma – O. Bláha, Kordule, Severa.