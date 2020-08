Nešlo ani tak o skóre, jako spíš o zajímavé zpestření přípravy pro oba celky. Nikdo proto příliš neřešil, když na domácí straně naskakovaly branky, zatímco hokejoví mladíci se dočkali až dvou zásahů v poslední třetině. Ty obstaral marketingový manažer ústeckého Slovanu Jiří Pelc a bývalý obránce žlutomodrých Martin Zdvořáček.

"Nechtěli jsme dostat desítku, ale zaplať pánbůh, že jsme dali alespoň nějaké góly a něco naběhali," hodnotil po utkání s úsměvem Jiří Pelc. "Myslím, že na ledě bychom dali napít zase my jim, bylo zkrátka vidět, že jsou to profíci, byli furt v pohybu a mají to takticky zmáknuté," složil s úsměvem soupeři poklonu.

"Pro nás to bylo zase něco navíc k přípravě, šanci dostali hlavně dorostenci a junioři. Kvalitnější junioři a áčko nastoupí ve čtvrtek v přátelském zápase v České Lípě," načal své hodnocení trenér Florbal Ústí Vladimír Trčka. "Pěkně jsme se proběhli, soupeř předvedl dobrý výkon, kdyby proměnili více svých šancí, výsledek pro ně mohl být ještě lepší," nešetřil také chválou na protivníka.

DALŠÍ PŘÍPRAVA

Florbalisty nyní čeká série těžkých duelů, které budou přípravou na prvoligovou sezónu. V přátelských zápasech i v Českém poháru totiž poměří síly se samými Superligovými celky, výjimku tvoří Karlovy Vary. "Sparta, Chodov, Lípa, Liberec, všechno to jsou kvalitní týmy. My máme hodně mladý tým, takže kluci takové zápasy potřebují a moc se na to těšíme," dodal Trčka.

"Jsme rádi, že jsme se mohli této exhibice zúčastnit. Už se těšíme, až se utkáme v odvetě na ledě a budeme jim to moc vrátit," culil se Pelc. "Je to úplně jiný sport než hokej, takže doufám, že se odveta uskuteční," souhlasil jeho spoluhráč Miroslav Straka. "I pro nás to bylo příjemné zpestření suché přípravy, trénujeme už i na ledě a těšíme se na první přátelské hokejové utkání," dodal. To odehrají North Wings 19. srpna od 17 hodin v Chomutově proti místní hokejové akademii.

Exhibiční utkání ve florbale

Florbal Ústí - HC North Wings Ústí nad Labem 10:2

Branky: Závěrka 2, Vaca, Fuchsig, Pešta, Karafiát, Šedivý, Dolejší, Koštoval, Herzina - Pelc, Zdvořáček

Florbal Ústí: Landa - Friedl, Novák, Vaca, Medek, Šedivý, Polák - Dolejší, Fuchsig, Závěrka, Koštoval, Pešta, Karafiát, Herzina, Poloprutský, Huber

HC North Wings Ústí: Dytrych - Šimanovský, Spálenka, Galickiy, Petržílka, Stuchlý, Novák, Pelc, Komár, Straka, Dyršmíd, Sedláček, Augustin, Zdvořáček, Pšenička, Jeníček