Ústí n. L. – Ani Jaromíra Jágra ani Tomáše Plekance se diváci na ústeckém zimním stadionu nedočkali. Radost jim neudělal ani kladenský obrat z 0:2 na 3:2.

Hokejisté Ústí nad Labem duel 43. kola Chance ligy nezvládli. S Kladnem neudrželi vedení 2:0 a prohráli 2:3.



Diváci čekali na první branku až do poloviny utkání, to však vcelku početnou návštěvu čítající bezmála 1 500 diváků rozjásal Tůma. Chvíli na to zvýšil Merta a zdálo se, že Slovan překvapivě navlékne čtvrtý vítězný korálek proti dalšímu favoritovi.



Jenže Kladno ještě do přestávky dalo gól naděje, v poslední periodě pak dvěma góly otočilo vývoj střetnutí. I přesto, že se Slovan v závěru utkání tlačil za vyrovnáním, další trefy se už diváci nedočkali a Kladno si tak odvezlo všechny body.

Ústí – Kladno 2:3 (0:0, 2:1, 0:2)

Branky a nahrávky: 30. Tůma (Krliš, Jeřábek), 32. D. Merta (Jeřábek, L. Volf) – 40. J. Říha (Zikmund, P. Hořava), 45. Svedlund (J. Strnad, Vampola), 52. T. Kaut (Kubík, Redlich). Rozhodčí: Souček, Jechoutek – Beneš, Štofa

Ústí: Stezka (Volke) – Březák, Blaha, Weinhold, Jeřábek, Hes, Mert, Zukal – Chlouba, Roubík (C), Melka (A) – L. Volf, J. Veselý, D. Merta (A) – Chrpa, Šťovíček, Davídek – Planý, Tůma, Krliš.