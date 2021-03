Slovan nehrál proti rozjetému sokovi, který se vyhřívá na předních příčkách tabulky, druhé housle. Úvodní branku vstřelil Sklenář, premiérovou trefu mezi muži zaznamenal také ústecký odchovanec Kale Costa, který vracel Ústí nad Labem vedení 3:2. Severočeši se drželi až do poslední desetiminutovky, v níž je popravila nedisciplinovanost a jejich bývalý hráč Vlastimil Dostálek.

Nejprve byl po zcela zbytečném faulu vyloučen na pět minut plus do konce utkání Marek Voženílek, dlouhou početní výhodu pak dvěma brankami zužitkoval právě exústecký hokejista. Ačkoliv Slovan v závěrečné powerplay měl ještě několik šancí, další branky už se nedočkal.

"Zápas rozhodla naše nedisciplinovanost, kdy uděláme nesmyslný faul na půlce a dostaneme za to pět minut. Už na Kladně jsme dostali z přesilovek tři góly, dnes také," štvalo asistenta ústeckého trenéra Jaroslava Roubíka. "Do té doby to byl vyrovnaný zápas, jenže pak odskočili o dvě branky a i přesto, že jsme hráli dobře a bojovali, tak už to s takto kvalitním soupeřem nestačilo," neskrýval frustraci bývalý zkušený útočník.

"Pro nás to byl těžký zápas s dobře připraveným soupeřem. Bylo celý zápas vidět o co oba týmy hrají a podle toho se ten zápas odvíjel," hodnotil utkání hostující Jakub Grof. "Z tohoto důvodu jsme opravdu rádi, že dnes vezeme domů tři body."

Ústecký celek tak teprve podruhé v letošní sezóně ztratil na svém ledě všechny body a nevyužil příležitosti udělat důležitý krok do předkola play-off. O to bude muset ještě tvrdě bojovat, kromě Frýdku-Místku, který ztrácí tři kola před koncem tři body, se mu na čtyři body spolu s Benátkami přiblížil také Kolín. Další kolo čeká svěřence Miroslava Macha ve středu, kdy míří do Vsetína.

Hokej, Chance liga, 31. kolo:

Slovan Ústí nad Labem - Zubr Přerov 4:6 (2:2, 2:2, 0:2)

Branky a nahrávky: 7. D. Sklenář (Furch), 16. Vrdlovec (Š. Havránek, J. Drtina), 25. Costa (Vladimír Brož), 39. O. Bláha (Š. Havránek, J. Drtina) – 8. Číp (Mlčák, Svoboda), 15. Dostálek (Zbořil, Krisl), 33. Číp (Hejcman, Svoboda), 35. Svoboda (Zbořil, Číp), 49. Dostálek (Pšurný), 51. Dostálek (Forman, Matěj Svoboda).

Rozhodčí: Grech, Kostourek – Baxa, Juránek. Vyloučení: 5:5. Navíc Marek Voženílek (UNL) - 5+OK za zásah do oblasti hlavy a krku. Využití: 0:3. Střely na branku: 35:33. Hráno bez diváků.

HC Slovan Ústí nad Labem: Hamalčík – Š. Havránek, J. Drtina (A), Klikorka, Vladimír Brož, Vala, M. Voženílek, Pika, Zich – Severa, Vrdlovec, Trávníček (C) – Furch, Matějček, Tůma (A) – Protasenja, Costa, D. Sklenář – O. Bláha, M. Bláha.

HC ZUBR Přerov: Holík – Forman, Dluhoš, Zbořil (A), Krisl (C), Kubeš, Mlčák – T. Doležal, Pšurný (A), Dostálek – Svoboda, Hejcman, Číp – Matěj Svoboda, F. Dvořák, Süss – Goiš, Macuh, Ryšavý – Štefka.