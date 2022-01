„I když je mezi námi rozdíl téměř 50 bodů, tak jsme věděli, že nás nečeká jednoduchý zápas, protože Havířov hraje v podstatě o život. Naše hráče jsme nabádali k trpělivosti, protože jsme věděli, že soupeř bude hrát dobře do obrany, což se potvrdilo. Bylo to o prvním gólu a my si naštěstí pomohli přesilovkami a soupeři odskočili. Jsme rádi, že jsme to zvládli,“ hodnotil výhru 6:1 s Havířovem trenér Litoměřic Daniel Tvrzník, jehož celek využil hned pět početních výhod.