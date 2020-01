Mizerný vstup, skvělý obrat, mizerný konec. Tak by se dalo charakterizovat utkání 40. kola Chance ligy z pohledu ústeckých hokejistů. Ti v závěru ztratili všechny body po porážce 4:5.

Domácí začali zle a po čtvrt hodině prohrávali 0:2. Naději vykřesal chvilku před první sirénou navrátilec z MS do 20 let Karel Klikorka, jemuž asistoval oslavenec Vladimír Brož, který překročil hranici pěti stovek zápasů v Chance lize. Vzestup Slovanu pokračoval i po změně stran. Nejprve srovnal Havel, chvíli na to už Slovan vedl díky brance Hese. Jenže vzápětí srovnal Špaček, poslední třetina patřila opět hostům. Na branku Rychlovského ještě reagoval Severa, tři minuty před koncem trefil výhru hostů Buchtela.

„Zápas dopadl tak, jak jsme do něj vstoupili. Někteří hráči působili na ledě jako na začátku srpna. Bez bruslední, bez osobních soubojů a bez snahy nejde dělat žádný sport,“ láteřil po utkání domácí kouč Tomáš Mareš. „Už poněkolikáté jsme ztratili zápas v závěru po hrubých individuálních chybách,“ dodal rozladěně.

Už v pondělí hostí Slovan Kadaň, start je tradičně v 18 hodin.

„Matadorovi“ Brožovi popřál Slovan k pětistovce v 1. lize

Stále ještě nepřekročil třicátý rok věku, přesto může být považován za matadora. Obránce Slovanu Ústí nad Labem Vladimír Brož je ve 29 letech nejstarším hráčem v kabině, druhou nejvyšší soutěž okusil poprvé už před deseti lety. V zápase s Prostějovem na začátku ledna odehrál pětisté utkání v Chance lize, klub mu ale pogratuloval až při dalším domácím zápase s Benátkami. „Brožák (Vladimír Brož, pozn. autora) odehrál pětistý zápas už proti Prostějovu, chtěli jsme mu ale popřát až v následujícím domácím zápase, abychom měli jistotu, že jubilejní zápas opravdu odehrál,“ sdělil marketingový a obchodní manažer Slovanu Jiří Pelc. „Pět set zápasů ve druhé nejvyšší soutěži je opravdu parádní milník, doufáme, že přidá ještě minimálně jednou tolik utkání," dodal. Brož, jenž odehrál také devět zápasů za reprezentační sedmnáctku a osmnáctku, posbíral v 503 zápasech Chance ligy 35 branek a 105 asistencí, většinu v ústeckém dresu. Dvacet devět zápasů zapsal i za Litoměřice, 108 za Třebíč.

Hokej, Chance liga, 40. kolo (10. kolo nadstavby):

Slovan Ústí nad Labem – Benátky nad Jizerou 4:5 (1:2, 2:1, 1:2)

Branky a nahrávky: 20. Klikorka (Severa, Vl. Brož), 30. J. Havel (Vildumetz, Vl. Brož), 33. Hes (Kružík), 46. Severa (Kružík) – 12. Najman (Pabiška), 15. Pabiška (Najman, Žůrek), 34. D. Špaček, 44. Rychlovský (R. Duda, Bukač), 57. Buchtela (Rychlovský, R. Duda).

Rozhodčí: Petružálek, Čáp – Hejl, Podrazil. Vyloučení: 4:3. Využití: 1:1. V oslabení: 0:0. Diváci: 567. Střely na branku: 26:35.

Ústí: Stahl – Smetana (C), Müller, Klikorka, Vl. Brož (A), Hes, Veber – Kružík (A), Filip, Severa – J. Havel, Vildumetz, Tůma – O. Bláha, Krliš, Maršoun – Grim, Kordule.