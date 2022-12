Kvíz: Kolik poznáte slavných hráčů hokejového Litvínova?

Pravdou je, že jeho svěřenci si i přes převahu trošku pohrávali s nervy svých příznivců. Slovan ale klíčové momenty nedokázal mít ve své režii. „Lámalo se to ve druhé třetině, kde jsme měli tři samostatné nájezdy. Ani jeden jsme nedokázali využít a zvýšit naše vedení. Začátek třetí třetiny nás totálně potopil, protože Chomutov to otočil a výhru strhnul na svojí stranu. Pro diváka to však bylo kvalitní utkání," uznal trenér hostujícího celku Jan Čaloun.

Piráti Chomutov - Slovan Ústí nad Labem 6:3 (1:2, 1:1, 4:0).

Branky a nahrávky: 8. Mála (Kostourek), 36. Vrhel (Mála, Seemann), 41. Hübl (Lukeš), 43. Lukeš (Hynek, Chrpa), 48. Veselý (Němec, Vrhel), 60. Chrpa (Matai).

Rozhodčí: Hlinka - Tichý, Tuháček. Vyloučení: 3:4. Využití: 1:2. Diváci: 2 350.

Chomutov: Horák – Matai, F. Hynek, Seemann, Hocelík, M. Žižka, Němec – Lukeš, Hübl, Chrpa – Kostourek, Koblížek, Mála – Veselý, Vrhel, Mežnar – Vostiňák, Ekrt.

Ústí: Stahl – Vodička, Vacík, Drtina, Funk, Záruba, Bartoň, Trefný – Kučera, Smola, Bartoš, Tůma, Roubík, Berčík, Daniel, Costa, Kordule, Prošek.