/FOTO A OHLASY/ Dobojováno. Pro ústecké hokejisty končí sezóna, Vsetínu ale vzdorovali statečně. "Rozhodlo nedáš-dostaneš," litoval starého známého pravidla asistent domácího kouče Jaroslav Roubík. Naopak Valachům se po vydřeném postupu ulevilo.

Slovan Ústí - Vsetín, Chance liga 2020/2021, předkolo play-off, 4. zápas. Hokejisté Vsetína právě vstřelili vítězný gól | Foto: Deník/Vilém Maruš

"Zápas jsme odstartovali parádně, hráli jsme vyrovnanou partii a dokonce jsme se dokázali dostat do vedení 3:1. Vsetín má ale kvalitnější mužstvo a dokázal snížit na 3:2 do konce druhé třetiny. Ve třetí třetině jsme měli šanci, kdy jsme jeli dva na jednoho a mohli zvýšit na 4:2, ale jak to v hokeji bývá, nedáš, dostaneš a dostali jsme na 3:3," hodnotil utkání Roubík.